TÜVTÜR’TEN Yeni Araç Muayenesi Dönemi: Resmen Başladı
TÜVTÜRK'ten araç sahibi olan milyonları ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Araç muayenesi olanlar dikkat. Yeni dönem resmen başladı. İşte bütün ayrıntılar...
TÜVTÜRK, araç muayenesi sırasında yaşanan yoğunluk nedeni ile Türkiye genelinde mobil muayene istasyonlarını hizmete sunuyor. Araç sahipleri, muayene işlemlerini hızlı şekilde tamamlayacak. Yeni sistem zaman kazanılmasını sağlarken, muayene istasyonlarındaki yoğunluğu da önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.
TÜVTÜRK, yeni sisteme geçiş yapıyor. Türkiye’nin 77 ilinde mobil muayene istasyonlarını hizmete sokuyor.
77 İLDE MOBİL HİZMET BAŞLAYACAK
Mobil muayene istasyonları, Türkiye'nin 77 ilinde hizmet vermeye başlayacak. Egzoz emisyon ölçümlerini yetkili servislere devrederek muayene süreçlerini hızlandıran TÜVTÜRK, bu yeni mobil istasyonlarla sürücülerin işlerini daha da kolaylaştırmayı hedefliyor. 2024 yılı sonuna kadar mobil istasyonların sayısının artırılması planlanıyor.
HANGİ ARAÇLAR MOBİL MUAYENE İSTASYONLARINA GİDEBİLİR?
Mobil muayene istasyonları, hava destekli hidrolik fren sistemine sahip TIR kamyonetler dışında binek otomobiller, traktörler ve motosikletler için muayene işlemleri gerçekleştirebilecek. Egzoz gazı emisyon ölçümleri ise yalnızca sabit istasyonlarda veya belirli yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda yapılabilecek.
ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ
1 Ocak 2024 itibarıyla TÜVTÜRK tarafından belirlenen araç muayene ücretleri aşağıdaki gibidir:
- Traktör, Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 927,60 TL
- Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 1.821,60 TL
- Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker:2.462,40 TL
TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE SORGULAMA
E-Devlet Üzerinden Sorgulama:
1. E-Devlet Muayene Durum Sorgulama sayfasına gidin.
2. Kimlik doğrulama için T.C. kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girin.
3. Kimlik doğrulamanın ardından sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.
4. Araç plaka numarası ve araç muayene rapor numarasını girip "Sorgula" butonuna tıklayın.
TÜVTÜRK WEB SİTESİNDEN SORGULAMA:
1. TÜVTÜRK Araç Muayene Sorgulama sayfasına giriş yapın.
2. Araç plaka numarası ve araç muayene rapor numarasını girin.
3. "Sorgula" butonuna tıklayarak detayları görüntüleyin.
ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?
1. TÜVTÜRK’ün internet sitesindeki Ücretsiz Randevu bölümüne gidin.
2. Plaka numarası, ruhsat seri numarası ve randevu alınacak şehir bilgilerini girin.
3. İstasyonların yoğunluğuna göre uygun bir tarih ve istasyon seçin.
4. Seçtiğiniz tarih ve saat için randevunuzu onaylayın.
Randevu ayrıca haftanın 6 günü, 08.00-20.00 saatleri arasında 0 850 222 8888 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla da alınabilir.
ARAÇ MUAYENESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
- Ruhsat: Araç ruhsatının hazır olması gerekmektedir. Satış veya devir durumlarında geçici tescil belgesi geçici olarak kullanılabilir.
- Trafik Sigortası: Muayene tarihinden önce trafik sigortasının geçerli olduğundan emin olun.
- Kimlik ve Belge: Araç size ait değilse, T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport getirilmelidir.
- Yakıt Sistemi Belgesi: LPG/CNG araçlar için yakıt sistemi montaj belgesi ve tank üzerindeki bilgilerin okunabilir olması gereklidir.
Bu belgeleri hazırlayıp, muayene tarihini belirlemeden önce gerekli bilgileri kontrol etmek önemlidir. Araçların türüne göre belirlenen zaman aralıklarına uyularak muayene işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.