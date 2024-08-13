TÜVTÜR’TEN Yeni Araç Muayenesi Dönemi: Resmen Başladı

ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

1. TÜVTÜRK’ün internet sitesindeki Ücretsiz Randevu bölümüne gidin.

2. Plaka numarası, ruhsat seri numarası ve randevu alınacak şehir bilgilerini girin.

3. İstasyonların yoğunluğuna göre uygun bir tarih ve istasyon seçin.

4. Seçtiğiniz tarih ve saat için randevunuzu onaylayın.

Randevu ayrıca haftanın 6 günü, 08.00-20.00 saatleri arasında 0 850 222 8888 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla da alınabilir.

ARAÇ MUAYENESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

- Ruhsat: Araç ruhsatının hazır olması gerekmektedir. Satış veya devir durumlarında geçici tescil belgesi geçici olarak kullanılabilir.

- Trafik Sigortası: Muayene tarihinden önce trafik sigortasının geçerli olduğundan emin olun.

- Kimlik ve Belge: Araç size ait değilse, T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport getirilmelidir.

- Yakıt Sistemi Belgesi: LPG/CNG araçlar için yakıt sistemi montaj belgesi ve tank üzerindeki bilgilerin okunabilir olması gereklidir.

Bu belgeleri hazırlayıp, muayene tarihini belirlemeden önce gerekli bilgileri kontrol etmek önemlidir. Araçların türüne göre belirlenen zaman aralıklarına uyularak muayene işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.