TÜVTÜRK'ün Araç Muayenesinde Rekor Artış! Bakan Şimşek Düğmeye Bastı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, kredi kartı ile ödemelerde ek ücret talep eden şirketlerin ihbar edilmesi yönündeki çağrısı sonrasında TÜVTÜRK’e yapılan şikayetler hızla arttı. Bakan Şimşek'in açıklamasından sonra, vatandaşlar ilk olarak TÜVTÜRK'ü şikayet etmeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Artan akaryakıt fiyatları ve yüksek muayene ücretlerinin yanı sıra, TÜVTÜRK'ün kredi kartı ile ödemelerde talep ettiği 80 liralık ek ücret, araç sahiplerini mağdur etmişti. Yılda ortalama 10 milyondan fazla aracın muayenesini gerçekleştiren TÜVTÜRK, kredi kartı ile ödeme yapan araç sahiplerinden aldığı bu ücretle gündemdeki yerini aldı. Sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı, TÜVTÜRK’ün uyguladığı ek ücretler hakkında şikayetlerini dile getirdi.
TÜVTÜRK, artan şikayetler üzerine geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, alınan 80 liranın kredi kartı komisyonu değil, "hizmet bedeli" olduğunu savunmuştu.
"KREDİ KARTI İLE EK ÜCRET ALANLARI İHBAR EDİN"
Bakan Şimşek, kredi kartı ödemelerinde ek ücret talep eden işletmelere ceza uygulanacağına dair açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Banka veya kredi kartı ile ödeme imkanı sunmayan ya da farklı fiyat talep eden işletmelere gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz. Bu tür uygulamalarla vergisini ödemeyen işletmeleri Gelir İdaremize bildirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
İLK ŞİKAYET TÜVTÜRK'E YÖNELDİ
Bakan Şimşek'in çağrısı sonrası sosyal medyada vatandaşlar, TÜVTÜRK’ü şikayet etmeye başladı. Araç muayenesinden 80 TL komisyon alındığını belirten kullanıcılar, durumu gündeme taşıdı.
TÜVTÜRK, kredi kartı komisyonu aldığı yönündeki iddialara karşı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Basında yer alan 'TÜVTÜRK'ün kredi kartı ile yapılan ödemelerde komisyon aldığına' dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
Açıklamanın devamında, "Kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemeler, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, müşterilerimize tek seferlik ödeme hizmeti sunan bir hizmet sağlayıcı firma üzerinden gerçekleştirilmektedir ve bu hizmet karşılığında bir 'hizmet bedeli' tahsil edilmektedir" bilgisi verildi.