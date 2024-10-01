TÜVTÜRK'ün Araç Muayenesinde Rekor Artış! Bakan Şimşek Düğmeye Bastı

Artan akaryakıt fiyatları ve yüksek muayene ücretlerinin yanı sıra, TÜVTÜRK'ün kredi kartı ile ödemelerde talep ettiği 80 liralık ek ücret, araç sahiplerini mağdur etmişti. Yılda ortalama 10 milyondan fazla aracın muayenesini gerçekleştiren TÜVTÜRK, kredi kartı ile ödeme yapan araç sahiplerinden aldığı bu ücretle gündemdeki yerini aldı. Sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı, TÜVTÜRK’ün uyguladığı ek ücretler hakkında şikayetlerini dile getirdi.

TÜVTÜRK, artan şikayetler üzerine geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, alınan 80 liranın kredi kartı komisyonu değil, "hizmet bedeli" olduğunu savunmuştu.