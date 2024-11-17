TÜVTÜRK'ten Yeni Araç Muayenesi Kararı: Bu Tarihe Kadar Yapmayan Yandı

ARAÇ MUAYENESİ NASIL YAPILIR?

Araç muayenesi, belirli prosedürlere göre gerçekleştirilen ve teknik cihazlar kullanılan bir süreçtir. Araç sahiplerinin, yetkilendirilmiş muayene merkezlerinden randevu alarak bu süreci başlatması gerekir. Randevu, internet üzerinden veya telefonla alınabilir. Muayene günü, araç sahibinin aracıyla birlikte istasyona gelerek gerekli belgeleri sunması ve kontrollerin yapılması gerekmektedir.

Muayene işlemi, aracın dış kısmının gözle incelenmesiyle başlar. Farlar, stop lambaları, lastikler, camlar, direksiyon ve plakalar gibi önemli unsurlar kontrol edilir. Ardından, fren test cihazları, emisyon ölçüm cihazları, süspansiyon ve direksiyon test cihazları kullanılarak daha detaylı incelemeler yapılır. Sonuçlar, bir rapor halinde araç sahibine iletilir. Araçların muayene raporu verilirken, eksiklik tespit edilen araçlar için eksikliklerin giderilmesi için belirli bir süre tanınır.

ARAÇ MUAYENESİ İÇİN KONTROL EDİLEN UNSURLAR

Araç muayenesinde denetlenen ana unsurlar şunlardır:

Fren Sistemi: Araçların fren performansı test edilir. Fren pedalına basıldığında aracın durma mesafesi ölçülür, ayrıca ön ve arka frenlerin dengesi kontrol edilir.

Direksiyon ve Süspansiyon: Direksiyonun hareket kabiliyeti ve süspansiyon parçalarının durumu incelenir.

Aydınlatma ve Elektrik Sistemi: Farlar, park lambaları, sinyal lambaları ve araç içi elektrik aksamları kontrol edilir.

Egzoz ve Emisyon Kontrolleri: Egzoz sistemi ve emisyon ölçüm cihazlarıyla egzoz gazı çıkışı analiz edilir.