TÜVTÜRK'ten Yeni Araç Muayenesi Kararı: Bu Tarihe Kadar Yapmayan Yandı
Araç sahibi olan milyonları ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. TÜVTÜRK'ten flaş araç muayenesi kararı. 2025 yılı itibarıyla araç muayene ücretlerine yüzde 44 oranında bir zam yapılacağı açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan değişiklikle birlikte, otomobil, minibüs ve kamyonet gibi araçların muayene ücreti 1.821 TL'den 2.622 TL'ye yükselecek. Kamyon ve otobüsler için ise ücretlerin 3.500 TL'yi aşması bekleniyor.
Yeni yılın başında, birçok hizmette olduğu gibi araç muayene ücretlerinde de önemli bir artış söz konusu olacak. Türkiye'deki tek yetkili muayene kuruluşu olan TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025'te araç muayene ücretlerine büyük bir zam uygulanacak. Bu artış, özellikle otomobil, minibüs ve kamyonet kullanıcılarını doğrudan etkileyecek.
KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPANLAR DİKKAT!
Ayrıca, araç muayenesinin kredi kartı ile ödenmesi durumunda yüzde 5'lik bir ek ücret alınacağı da belirtildi. Bu durumda, araç sahipleri yeni yıldan itibaren kredi kartı ile ödeme yaparken ekstra 131 TL'lik bir maliyetle karşılaşacak.
ARAÇ MUAYENESİ NEDİR?
Araç muayenesi, motorlu taşıtların güvenli bir şekilde trafiğe çıkabilmesi için belirli teknik standartlara uygunluklarının denetlendiği bir süreçtir. Bu muayeneler, araçların çevreye zarar vermeden kullanılabilmesini sağlamak ve trafik kazalarını en aza indirerek güvenliği artırmak amacı taşır.
Türkiye’de araç muayeneleri, 1986 yılında başlamış olup, araçların teknik kontrollerinin yapılabilmesi için muayene istasyonları kurulmuştur. Bu istasyonlar, araç sahiplerinin belirli periyotlarla araçlarını muayene ettirmelerini sağlamaktadır. Araç muayeneleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenir. TÜVTÜRK gibi yetkilendirilmiş kuruluşlar, bu muayene işlemlerini yasal çerçevede gerçekleştirir.
ARAÇ MUAYENESİNİN ÖNEMİ
Araç muayenesi, yalnızca araç sahiplerinin değil, tüm toplumun güvenliği için büyük öneme sahiptir. Teknik olarak sorunlu araçların trafikte yer alması, ciddi trafik kazalarına yol açabilir. Muayeneler, araçların çeşitli unsurlarını kontrol ederek kaza risklerini azaltır ve trafik güvenliğini artırır. Ayrıca, araçların emisyon standartlarına uygunluğunun denetlenmesi çevre sağlığı açısından da kritik rol oynar.
ARAÇ MUAYENESİ NASIL YAPILIR?
Araç muayenesi, belirli prosedürlere göre gerçekleştirilen ve teknik cihazlar kullanılan bir süreçtir. Araç sahiplerinin, yetkilendirilmiş muayene merkezlerinden randevu alarak bu süreci başlatması gerekir. Randevu, internet üzerinden veya telefonla alınabilir. Muayene günü, araç sahibinin aracıyla birlikte istasyona gelerek gerekli belgeleri sunması ve kontrollerin yapılması gerekmektedir.
Muayene işlemi, aracın dış kısmının gözle incelenmesiyle başlar. Farlar, stop lambaları, lastikler, camlar, direksiyon ve plakalar gibi önemli unsurlar kontrol edilir. Ardından, fren test cihazları, emisyon ölçüm cihazları, süspansiyon ve direksiyon test cihazları kullanılarak daha detaylı incelemeler yapılır. Sonuçlar, bir rapor halinde araç sahibine iletilir. Araçların muayene raporu verilirken, eksiklik tespit edilen araçlar için eksikliklerin giderilmesi için belirli bir süre tanınır.
ARAÇ MUAYENESİ İÇİN KONTROL EDİLEN UNSURLAR
Araç muayenesinde denetlenen ana unsurlar şunlardır:
Fren Sistemi: Araçların fren performansı test edilir. Fren pedalına basıldığında aracın durma mesafesi ölçülür, ayrıca ön ve arka frenlerin dengesi kontrol edilir.
Direksiyon ve Süspansiyon: Direksiyonun hareket kabiliyeti ve süspansiyon parçalarının durumu incelenir.
Aydınlatma ve Elektrik Sistemi: Farlar, park lambaları, sinyal lambaları ve araç içi elektrik aksamları kontrol edilir.
Egzoz ve Emisyon Kontrolleri: Egzoz sistemi ve emisyon ölçüm cihazlarıyla egzoz gazı çıkışı analiz edilir.
ARAÇ MUAYENESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Araç muayenesini sorunsuz bir şekilde tamamlamak için bazı belgelerin eksiksiz sunulması gerekir. Bu belgeler şunlardır:
Aracın ruhsatı
Kimlik belgesi
Zorunlu trafik sigortası poliçesi
Egzoz gazı ölçüm muayene belgesi
LPG’li araçlarda sızdırmazlık raporu
Vergi ve ceza borcu yoktur belgesi
Bu belgelerle birlikte araç muayenesi yapılabilir ve muayene süreci tamamlanabilir.