TÜVTÜRK'ten Tepki Çeken Araç Muayenesi Hamlesi! Araç Sahipleri Soğuk Terler Dökecek

HİZMET BEDELİNE TEPKİLER BÜYÜK

Araç sahipleri yalnızca zamları değil, TÜVTÜRK tarafından alınan hizmet bedelini de eleştiriyor. Açıklamaya göre, muayene ücreti ödemelerinde kredi kartı veya banka kartı kullanıldığında, ödeme tutarına ek olarak hizmet sağlayıcı firma tarafından belirlenen bir hizmet bedeli uygulandı.