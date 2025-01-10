TÜVTÜRK'ten Tepki Çeken Araç Muayenesi Hamlesi! Araç Sahipleri Soğuk Terler Dökecek
TÜVTÜRK tarafından açıklanan 2025 yılı araç muayene fiyatlarına yapılan zam, araç sahiplerini zor durumda bıraktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniden değerleme oranına göre %43,93 artırılan ücretler, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli platformlarda tepki topladı. Araç sahipleri, hem muayene ücretlerindeki artışa hem de alınan hizmet bedeline yönelik eleştirilerde bulunuyor.
YENİ FİYATLAR TEPKİ ÇEKTİ
TÜVTÜRK’ün internet sitesinde yayımlanan yeni tarifeye göre araç muayene ücretleri şu şekilde belirlendi:
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: 2024 yılında 1.821 TL olan ücret, 2025’te 2.620 TL’ye yükseldi.
Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: Yeni muayene ücreti 3.543,60 TL olarak açıklandı.
HİZMET BEDELİNE TEPKİLER BÜYÜK
Araç sahipleri yalnızca zamları değil, TÜVTÜRK tarafından alınan hizmet bedelini de eleştiriyor. Açıklamaya göre, muayene ücreti ödemelerinde kredi kartı veya banka kartı kullanıldığında, ödeme tutarına ek olarak hizmet sağlayıcı firma tarafından belirlenen bir hizmet bedeli uygulandı.
Araç sahipleri, yüksek muayene ücretlerine eklenen bu bedelin adil olmadığını ifade ederek, hizmet bedelinin kaldırılmasını talep ediyor.
ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ İHALESİ GÜNDEMDE
Araç muayene istasyonlarının 20 yıllık işletme ihalesi, 10 Ocak 2025’te yapılacak. Ancak şartnamedeki katı kurallar nedeniyle ihaleye Tüvtürk dışında başka bir firmanın katılması beklenmiyor. Şartnameye göre, ihaleye katılmak isteyen firmaların en az 5 yıl boyunca araç muayene sektöründe faaliyet göstermiş ve en az 1 milyon araca muayene yapmış olması gerekiyor.