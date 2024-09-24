TÜVTÜRK'ten Hayati Uyarı: 5 Bin 33 Kişi Ölümden Döndü

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren hayati uyarı geldi. TÜVTÜRK'ün katkısıyla yapılan araştırma, araç muayenesinin can güvenliği açısından nasıl önünün alındığını bir kez daha gözler önüne serdi.

TÜVTÜRK'ten Hayati Uyarı: 5 Bin 33 Kişi Ölümden Döndü - Resim: 1

Uluslararası Araç Muayene Komitesi (CITA) tarafından yayımlanan bir araştırmaya göre, 2008-2022 yılları arasında yapılan periyodik araç muayeneleri sayesinde 22,4 milyar lira ekonomik tasarruf sağlandı. Bu uygulama, aynı dönemde 5 bin 33 ölümlü kazanın ve 219 bin yaralanmanın önüne geçti.

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