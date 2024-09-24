TÜVTÜRK'ten Hayati Uyarı: 5 Bin 33 Kişi Ölümden Döndü

Uluslararası Araç Muayene Komitesi (CITA) tarafından yayımlanan bir araştırmaya göre, 2008-2022 yılları arasında yapılan periyodik araç muayeneleri sayesinde 22,4 milyar lira ekonomik tasarruf sağlandı. Bu uygulama, aynı dönemde 5 bin 33 ölümlü kazanın ve 219 bin yaralanmanın önüne geçti.