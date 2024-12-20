TÜVTÜRK'te Bu Araçlar Artık Muayeneden Geçemeyecek: 2025'ten İtibaren Geçerli Olacak

1300 TAKSİDE KAMERA BULUNUYOR

İzmir’de toplam 2 bin 915 ticari taksiden bin 300’ünün kamera sistemine sahip olduğunu belirten Özkan, sistemin hem İzmir’deki hem de çevre illerdeki şoförler için güvence sağladığını ifade etti. Özkan, “Türkiye’de ilk kez İzmir’de hayata geçirilen bu sistemle tüm taksilerimiz tek merkezden takip ediliyor. Bu, şoför esnafımıza sunduğumuz en önemli hizmetlerden biri” dedi.