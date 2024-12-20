TÜVTÜRK'te Bu Araçlar Artık Muayeneden Geçemeyecek: 2025'ten İtibaren Geçerli Olacak
Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren düzenleme için düğmeye basıldı. TÜVTÜRK Araç Muayenesi için flaş karar ortaya çıktı. 1 Mart 2025 tarihinden itibaren aracında bulundurmayan ticari taksiler artık araç muayenesinden geçemeyecek.
Kaynak: İHA
Milyonlarca araç sahibi için yeni dönem başlıyor.İçişleri Bakanlığı’nın da yürülüğe koyduğu yönetmelik kapsamında TÜVTÜRK Araç Muayenesi'nde flaş değişiklik ortaya çıktı. 1 Mart 2025 tarihinden itibaren aracında kamera bulundurmayan ticari taksiler artık araç muayenesinden hiçbir şekilde geçemeyeceği duyuruldu.
1 MART 2025'TEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Son dönemde taksi şoförlerine yönelik artan saldırılar, araç içi kameraların önemini bir kez daha gündeme taşıdı. 1 Mart 2025 itibariyle kamera takılı olmayan ticari taksiler araç muayenesinden geçemeyecek. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, bu düzenlemenin hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliği için hayati olduğunu vurguladı.
Özellikle Manisa’da yaşanan bir olayda, bıçaklı saldırganın kamera görüntüleri sayesinde tutuklanması, bu teknolojinin suçların aydınlatılmasındaki rolünü gözler önüne serdi. Bunun dışında birçok olayın da kamera görüntüleri sayesinde çözüme kavuştuğu belirtiliyor.
ARAÇ MUAYENESİNDEN GEÇEMEYECEK
Başkan Özkan, İçişleri Bakanlığı’nın 1 Eylül 2024’te yürürlüğe koyduğu yönetmelik doğrultusunda ticari taksilere kamera zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, “TÜVTÜRK istasyonlarında kamera bulunmayan araçlara artık vize verilmeyecek. Bu düzenleme, yaşanan olaylar sonrasında kameranın ne kadar gerekli olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi” dedi.
TİCARİ TAKSİLER 7/24 İZLENİYOR
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, şoförlerin güvenliği için kapsamlı bir takip sistemi geliştirdi. Şehir genelindeki ticari taksiler, odanın haber merkezi tarafından 7/24 izleniyor. Şoförler, bir tehlike anında araç içerisindeki butona basarak yardım talebinde bulunabiliyor. Başkan Özkan, “Görevli arkadaşlarımız, buton sinyalini aldıktan sonra kameraları devreye sokarak durumu izliyor ve gerekirse emniyete aracın konumunu bildiriyor” diye konuştu.
1300 TAKSİDE KAMERA BULUNUYOR
İzmir’de toplam 2 bin 915 ticari taksiden bin 300’ünün kamera sistemine sahip olduğunu belirten Özkan, sistemin hem İzmir’deki hem de çevre illerdeki şoförler için güvence sağladığını ifade etti. Özkan, “Türkiye’de ilk kez İzmir’de hayata geçirilen bu sistemle tüm taksilerimiz tek merkezden takip ediliyor. Bu, şoför esnafımıza sunduğumuz en önemli hizmetlerden biri” dedi.
TEHLİKE ANINDA MÜDAHALE
Haber merkezinin vardiya sistemiyle çalıştığını ve yılın her günü hizmet verdiğini belirten Özkan, “Araçlara rastgele kamera taktırmak çözüm değil. Esnafımız, odamızın haber merkeziyle entegre çalışan kameraları tercih ederse, tehlike anında anında müdahale edebiliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kamera zorunluluğu sayesinde ticari taksilerde güvenlik önlemleri daha da artırılırken, şoförlerin ve yolcuların güvenliği konusunda önemli bir adım atılmış oldu.