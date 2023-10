TÜVTÜRK ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan karar: Araç muayene ücretlerine dev zam geliyor!

Hemen hemen her gün gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Yeni yılla beraber araç muayene ücretlerine rekor bir zam yapılacağı iddia edildi. Araç muayene ücreti her yıl TÜVTÜRK ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenerek kamuoyuna bildirilir. Her aracın muayene ücreti türüne göre farklılık gösterirken yılbaşından hemen sonra yapılacak zam oranı da basına sızdı.