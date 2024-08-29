TÜVTÜRK Araç Muayenesine Büyük Zam: Yeni Fiyat Belli Oldu
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 2025 yılında uygulanacak vergi, harç, araç muayene ve cezalardaki artış oranlarını açıkladı. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren zam oranları da bu açıklamayla netleşti.
Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılında vergi, harç ve cezalarda yaklaşık yüzde 45 oranında bir artış beklediğini duyurdu. Bu artışların temelini ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerine dayanan yeniden değerleme oranı (YDO) oluşturacak. Bingöl, vatandaşların 2025 yılında daha yüksek vergilerle karşı karşıya kalacağını belirtti.
Araç sahiplerini doğrudan ilgilendiren zam oranları arasında araç muayene ücretleri de bulunuyor. Bingöl, 2025 yılında araç muayene ücretlerinin 1.821 liradan 2.641 liraya çıkacağını öngördü. Bunun yanı sıra, yurt dışına çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti ve en düşük radar cezasında da ciddi artışlar bekleniyor.
Bingöl'ün açıklamalarına göre, 2025 yılında uygulanacak zam oranları şu şekilde olacak:
- Yurt dışına çıkış harcı: 500 liradan 720 liraya
- IMEI kayıt ücreti: 31 bin 692 liradan 45 bin 953 liraya
- Araç muayene ücreti: 1.821 liradan 2 bin 641 liraya
- En düşük radar cezası: 1.506 liradan 2 bin 185 liraya çıkacak