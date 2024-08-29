TÜVTÜRK Araç Muayenesine Büyük Zam: Yeni Fiyat Belli Oldu

Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılında vergi, harç ve cezalarda yaklaşık yüzde 45 oranında bir artış beklediğini duyurdu. Bu artışların temelini ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerine dayanan yeniden değerleme oranı (YDO) oluşturacak. Bingöl, vatandaşların 2025 yılında daha yüksek vergilerle karşı karşıya kalacağını belirtti.