TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Rekor

"TEKNİK KUSURLARIN ÖNÜNE GEÇİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trafik kazalarının dünya genelinde en çok sürücü hatalarından kaynaklandığını, ancak araçların teknik kusurlarının da önemli bir risk faktörü olduğunu vurguladı. Uraloğlu, "TÜVTÜRK'ün araç muayene sistemiyle, araçlardan kaynaklı teknik hataları tespit ediyor ve bu kusurların giderilmesini sağlayarak trafiğe çıkmalarını engelliyoruz. Bu sayede teknik kusurlu araçların yollarda olmasının önüne geçiyoruz" dedi.

Ağır kusurlu veya emniyetsiz olduğu belirlenen araçların, kusurlar giderilmeden muayenelerinin onaylanmadığını belirten Uraloğlu, bu uygulama sayesinde trafik güvenliğinin artırıldığını ifade etti.