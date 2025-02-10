TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Rekor
Türkiye'de 2024 yılında 312 muayene istasyonunda toplam 12 milyon 559 bin 180 aracın muayenesi gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "TÜVTÜRK araç muayene sistemi sayesinde Türkiye'de yılda ortalama 100 binden fazla trafik kazasının önüne geçiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü verilerine göre, araç muayene işlemleri Bakanlık koordinasyonunda yürütülüyor. Muayenelerin daha etkin ve güvenilir şekilde gerçekleştirilebilmesi için kamu ve özel sektör iş birliğiyle çalışmalar sürdürülüyor.
312 MUAYENE İSTASYONU HİZMET VERİYOR
Türkiye genelinde 214'ü sabit, 75'i seyyar, 18'i seyyar traktör ve 5'i motosiklet muayene istasyonu olmak üzere toplam 312 istasyonda hizmet veriliyor. Geçtiğimiz yıl bu istasyonlarda 12 milyon 559 bin 180 araç muayene edildi. Yapılan incelemelerde, araçların 8 milyon 961 bin 119'unun hafif kusurlu, 3 milyon 233 bin 257'sinin ağır kusurlu, 153 bin 612'sinin emniyetsiz ve 211 bin 192'sinin kusursuz olduğu tespit edildi.
Muayeneden geçemeyen araçlarda en sık rastlanan kusurlar arasında fren sistemleri, lambalar, emniyet kemerleri, geri vites lambaları, ön fren hortumları, yakıt sistemleri ve yolcu araçlarının koltukları yer aldı.
"TEKNİK KUSURLARIN ÖNÜNE GEÇİYORUZ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trafik kazalarının dünya genelinde en çok sürücü hatalarından kaynaklandığını, ancak araçların teknik kusurlarının da önemli bir risk faktörü olduğunu vurguladı. Uraloğlu, "TÜVTÜRK'ün araç muayene sistemiyle, araçlardan kaynaklı teknik hataları tespit ediyor ve bu kusurların giderilmesini sağlayarak trafiğe çıkmalarını engelliyoruz. Bu sayede teknik kusurlu araçların yollarda olmasının önüne geçiyoruz" dedi.
Ağır kusurlu veya emniyetsiz olduğu belirlenen araçların, kusurlar giderilmeden muayenelerinin onaylanmadığını belirten Uraloğlu, bu uygulama sayesinde trafik güvenliğinin artırıldığını ifade etti.
"100 BİN KAZANIN ÖNÜNE GEÇİYORUZ"
Bakan Uraloğlu, TÜVTÜRK'ün araç muayene sistemiyle yılda ortalama 100 binden fazla trafik kazasının önlendiğini belirterek, "Kara ulaşımı kaynaklı karbon emisyonu, yakıt verimliliği ve araçların işletme giderleri gibi birçok alanda da ülkemize önemli katkılar sağlıyoruz" şeklinde konuştu.
Bu kapsamda, araç muayenelerinin trafik güvenliği ve çevre koruması açısından büyük önem taşıdığı bir kez daha vurgulanmış oldu.
2024 YILI ARAÇ MUAYENE İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI
2024 yılında Türkiye genelinde gerçekleştirilen araç muayenelerine ilişkin aylık istatistikler belli oldu. Toplamda 12 milyon 559 bin 180 aracın muayeneden geçtiği belirlenirken, en yoğun muayenelerin Aralık ayında yapıldığı görüldü.
AYLARA GÖRE MUAYENE SAYILARI
Ocak: 920.187
Şubat: 862.340
Mart: 941.321
Nisan: 787.441
Mayıs: 935.416
Haziran: 955.676
Temmuz: 1.131.191
Ağustos: 1.131.297
Eylül: 1.091.727
Ekim: 1.147.614
Kasım: 1.219.478
Aralık: 1.435.492
Toplam Muayene Sayısı: 12.559.180
Aylık verilere göre, en düşük muayene sayısı 787.441 ile Nisan ayında gerçekleşirken, en yüksek muayene sayısı 1.435.492 ile Aralık ayında kaydedildi. Temmuz ve Ağustos aylarında da muayene sayılarının 1 milyonun üzerinde olduğu görüldü.