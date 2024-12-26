TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Geri Ödemeler Başlıyor! Tüm Araç Sahipleri Havalara Uçacak

BAKAN ŞİMŞEK DAHA ÖNCEDEN UYARMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçmişte bu konuya dair yaptığı açıklamada, işletmelerin bankaların komisyon oranlarını gerekçe göstererek vatandaşlardan ekstra ücret talep etmemesi gerektiğini vurgulamıştı. Şimşek, "Kartlı ödemelerde fark talep edilmesi doğru bir uygulama değil" ifadelerini kullanarak, vatandaşı mağdur eden bu tür kesintilerin kabul edilemez olduğunu dile getirmişti.