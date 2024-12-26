TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Geri Ödemeler Başlıyor! Tüm Araç Sahipleri Havalara Uçacak
Türkiye genelinde araç muayene işlemlerini gerçekleştiren TÜVTÜRK, kredi veya banka kartıyla yapılan ödemelerde tahsil ettiği komisyonlar nedeniyle yargıya taşındı. Mahkeme, bu uygulamanın yasalara aykırı olduğuna hükmederek, alınan kesintilerin iadesine karar verdi. Bu karar, milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında, kartlı ödemeler için alınan 72 ila 88 lira arasındaki komisyon bedeli, uzun süredir araç sahiplerinin tepkisini çekiyordu. Özellikle istasyonların uzaklığı ve yoğun dönemlerde yaşanan randevu sorunları, eleştirileri artırırken, kartlı ödeme için ek ücret alınması, mağduriyetleri daha da derinleştirdi.
MAHKEME “İADE EDİLSİN” DEDİ
Son olarak Giresun’da bir vatandaş, araç muayene işlemi sonrası kendisinden alınan 88,71 TL’lik komisyon bedeline itiraz etti. Tüketici Mahkemesi, vatandaşın şikayetini haklı bularak, TÜVTÜRK’ün aldığı bu ücretin yasal faiziyle birlikte iade edilmesine karar verdi. Mahkeme, bu tür komisyonları “ayıplı hizmet” kapsamında değerlendirdi.
EMSAL KARARLAR DEVREDE
Giresun’daki olayın benzeri Trabzon’da da yaşandı. 2022 yılında Ömer Altuntaş isimli bir vatandaş, 12,41 TL’lik komisyon bedelini mahkemeye taşıdı ve karar, Altuntaş lehine sonuçlandı. Mahkeme, komisyon bedelinin masraflarla birlikte 131 lira olarak iade edilmesine hükmetti. Bu kararların, diğer başvurular için emsal teşkil etmesi bekleniyor.
BAKAN ŞİMŞEK DAHA ÖNCEDEN UYARMIŞTI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçmişte bu konuya dair yaptığı açıklamada, işletmelerin bankaların komisyon oranlarını gerekçe göstererek vatandaşlardan ekstra ücret talep etmemesi gerektiğini vurgulamıştı. Şimşek, "Kartlı ödemelerde fark talep edilmesi doğru bir uygulama değil" ifadelerini kullanarak, vatandaşı mağdur eden bu tür kesintilerin kabul edilemez olduğunu dile getirmişti.
GEÇMİŞ DÖNEMDE YAPILAN KESİNTİLER GERİ ALINABİLİR
Araç sahipleri, TÜVTÜRK’ün kartlı ödemelerden tahsil ettiği komisyonların iadesi için Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabiliyor. Mahkeme kararlarının emsal oluşturmasıyla, geçmiş dönemde yapılan kesintilerin yasal faizle geri alınması mümkün hale geliyor.