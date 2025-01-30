TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Bu Parayı Ödeyenler Yaşadı! 7 Kat Fazla Para Geri Alacaklar
Kayseri’de aracını muayene ettiren bir vatandaş, kredi kartı ile ödeme yaptığı için kesilen 97 liralık komisyon ücretini geri almak amacıyla hukuki yollara başvurdu. Hakem heyeti tarafından ücreti geri alma kararı verilmesine rağmen ödeme yapılmayınca, TÜVTÜRK’ü icraya veren vatandaş banka hesaplarına bloke koydurarak parasını 7 kat fazla geri aldı.
Kaynak: İHA
Kayseri’de yaşayan Serdar Kayaaltı, aracını TÜVTÜRK’te muayene ettirdiği sırada kredi kartı ile ödeme yapınca 97 TL komisyon ücreti ödedi. Bu ücretin geri alınması için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran Kayaaltı, komisyonun iadesine karar verildiğini ancak TÜVTÜRK’ün bu ödemeyi yapmadığını belirtti. Bunun üzerine yasal süreci devam ettirerek TÜVTÜRK’ü icraya verdi ve banka hesaplarına bloke koydurarak toplam 720 TL tahsil etti.
"KOMİSYON BEDELİ TALEP EDİLDİ, MECBUREN ÖDEDİM"
Yaşadığı süreci anlatan Kayaaltı, muayene bedelini öderken kredi kartı kullandığı için ek ücret alındığını, buna itiraz etmesine rağmen bir çözüm bulunamadığını ve mecburen ödediğini ifade etti. Kayaaltı, hakem heyetinin lehine karar vermesine rağmen ödemenin yapılmaması nedeniyle icra işlemi başlattığını söyledi.
"TÜKETİCİLER DE HAKLARINI ARAYABİLİR"
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketicilerin haklarını savunmaları gerektiğini belirterek, hakem heyetinin vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını vurguladı. Satıcıların olduğu kadar tüketicilerin de hukuki hakları bulunduğunu ifade eden Şahin, tüketicilerin bu tür durumlarda yasal yollarla haklarını arayabileceklerini hatırlattı.