TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Bu Parayı Ödeyenler Yaşadı! 7 Kat Fazla Para Geri Alacaklar

Kayseri’de yaşayan Serdar Kayaaltı, aracını TÜVTÜRK’te muayene ettirdiği sırada kredi kartı ile ödeme yapınca 97 TL komisyon ücreti ödedi. Bu ücretin geri alınması için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran Kayaaltı, komisyonun iadesine karar verildiğini ancak TÜVTÜRK’ün bu ödemeyi yapmadığını belirtti. Bunun üzerine yasal süreci devam ettirerek TÜVTÜRK’ü icraya verdi ve banka hesaplarına bloke koydurarak toplam 720 TL tahsil etti.