TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Bir İlk! İstasyonlarda Tüm Sistem Değişti

TECRÜBELİ PERSONEL İÇİN AMİRLİK YOLU AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, düzenlemeyle araç muayene istasyonlarında çalışan amir yardımcılarına da kariyer fırsatları sunulduğunu belirtti. En az dört yıl tecrübeye sahip olan amir yardımcılarının, istasyon amiri olarak atanabileceğini ifade eden Uraloğlu, bu düzenlemenin sektörde hem istihdam hem de kariyer gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.