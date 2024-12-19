TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Bir İlk! İstasyonlarda Tüm Sistem Değişti
Araç muayene istasyonlarında önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik değişikliğiyle, lise ve dengi okul mezunlarının teknisyen olarak istihdam edilmesine olanak tanındı. Yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yönetmeliğe göre, araç muayene teknisyeni olarak görevlendirilecek lise mezunlarının belirli bir eğitim ve sınav sürecinden geçmesi gerekecek. Lise mezunları, önce altı haftalık saha eğitimi alacak.
Ardından, araç teknolojisi, test usulleri, muayene yöntemleri, kusurlar tablosu, kusur değerlendirmesi, araç muayene mevzuatı ve genel bilgisayar kullanımı gibi konularda iki haftalık teorik eğitime tabi tutulacak. Bu süreç sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar, araç muayene teknisyeni olarak görev yapabilecek. Ancak teknisyen olarak istihdam edilecek lise mezunlarının sayısı, toplam teknisyen kadrosunun %20’sini aşamayacak.
TECRÜBELİ PERSONEL İÇİN AMİRLİK YOLU AÇILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, düzenlemeyle araç muayene istasyonlarında çalışan amir yardımcılarına da kariyer fırsatları sunulduğunu belirtti. En az dört yıl tecrübeye sahip olan amir yardımcılarının, istasyon amiri olarak atanabileceğini ifade eden Uraloğlu, bu düzenlemenin sektörde hem istihdam hem de kariyer gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.
YENİ DÜZENLEME İSTİHDAMI ARTIRACAK
Yönetmelik değişikliğiyle, araç muayene istasyonlarında daha geniş bir istihdam kapısı açılırken, personelin eğitim ve sınav süreçleriyle yeterliliklerinin artırılması hedefleniyor. Lise mezunları için getirilen bu hak, istasyonlarda daha fazla uzman personelin görev almasını sağlayacak.