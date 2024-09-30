TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Alınan O Ücretler İade Edilecek: Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor

Mahkeme, vatandaşın şikayetini haklı buldu ve TÜVTÜRK’ün aldığı ek komisyonun iade edilmesine hükmetti. Tüketici Hakem Heyeti, yapılan incelemeler sonucunda bu tür komisyonların "ayıplı hizmet" kapsamına girdiğini belirledi. Ayrıca, bu tür şikayetlerin daha önce de birçok kez gündeme geldiğini vurguladı.