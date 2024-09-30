TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Alınan O Ücretler İade Edilecek: Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor
TÜVTÜRK'ün araç muayenesi sırasında sürücülerden aldığı ek ücretler, şikayetler üzerine geri ödenmeye başlandı. Mahkemeden araç muayenelerinde alınan ek ücret için karar çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Giresun'da bir vatandaşın başvurusu üzerine ortaya çıkan ek ücret konusu, milyonlarca sürücüye isyan ettirmişti. Araç muayenesi sonrası kendisine verilen faturada 88,71 TL ek komisyon ücretiyle karşılaşan vatandaş, bu duruma itiraz ederek Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu.
Mahkeme, vatandaşın şikayetini haklı buldu ve TÜVTÜRK’ün aldığı ek komisyonun iade edilmesine hükmetti. Tüketici Hakem Heyeti, yapılan incelemeler sonucunda bu tür komisyonların "ayıplı hizmet" kapsamına girdiğini belirledi. Ayrıca, bu tür şikayetlerin daha önce de birçok kez gündeme geldiğini vurguladı.
MİLYONLARCA KİŞİ EK ÜCRET ÖDEDİ
Yapılan değerlendirmelere göre, TÜVTÜRK'ün bu uygulama ile sürücülerden bir yıl içinde yaklaşık 240 milyon TL ek ücret tahsil ettiği öne sürülüyor. Bu kararın ardından, benzer şikayetlerle başvuran sürücülerin de ücret iadeleri alması bekleniyor.