TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretlerine Dev Zam! İşte Yeni Fiyat Listesi

2025 YILI ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

Açıklanan veriler sonrası TÜVTÜRK’ün araç muayene rakamları da yeniden güncellenecek. Peki 2025 yılında araç muayene ücretleri ne kadar olacak? İşte o liste…

-Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 927,60 TL'den 1.335 TL'ye çıkacak.

-Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için ücret 1.821,60 TL'den 2 bin 621 TL'ye yükselecek.

-Otobüs, kamyon ve çekicilerin muayene ücreti ise 2 bin 462,40 TL'den 3 bin 544 TL'ye çıkmış olacak.