TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretlerine Dev Zam! İşte Yeni Fiyat Listesi
TÜİK tarafından açıklanan Ekim 2024 enflasyon verilerine göre, araç muayene ücretlerine büyük zam yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Ekim ayı enflasyon verilerini duyurdu. TÜİK tarafından paylaşılan verilere bakıldığında, araç muayene ücretlerine 2025 yılında büyük zam gelmesi bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranı, “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” başlığıyla Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu oran, 2025 yılında araç muayenelerine de büyük artışlara neden olacak.
2025 YILI ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ
Açıklanan veriler sonrası TÜVTÜRK’ün araç muayene rakamları da yeniden güncellenecek. Peki 2025 yılında araç muayene ücretleri ne kadar olacak? İşte o liste…
-Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 927,60 TL'den 1.335 TL'ye çıkacak.
-Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için ücret 1.821,60 TL'den 2 bin 621 TL'ye yükselecek.
-Otobüs, kamyon ve çekicilerin muayene ücreti ise 2 bin 462,40 TL'den 3 bin 544 TL'ye çıkmış olacak.
YÜZDE 43.93 ZAM
Yaşanan artışların sadece araç muayene ücretlerini değil, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik cezaları gibi milyonlarca araç sahibini ilgilendiren masrafları da etkilemesi bekleniyor. Oranlar doğrultusunda araç sahiplerinin masraf kalemlerinde yüzde 43.93 oranında bir artış öngörülüyor.
YILLARA GÖRE TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ
2010: 126,26 TL
2011: 135,70 TL
2012: 148,68 TL
2013: 159,30 TL
2014: 165,20 TL
2015: 181,72 TL
2016: 191,16 TL
2017: 198,24 TL
2018: 226,56 TL
2019: 279,66 TL
2020: 342,20 TL
2021: 372,88 TL
2022: 507,40 TL
2023: 1.130,44 TL
2024 (traktör, motosiklet, motorlu bisiklet): 1.335 TL
2025 (otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar): 2 bin 621 TL