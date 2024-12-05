TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretinde Zamlı Fiyat Açıklandı: Araç Sahiplerine Şimdiden Geçmiş Olsun
Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 2025 TÜVTÜRK araç muayene ücretleri belli oldu. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TÜVTÜRK araç muayene fiyatlarına tepki gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Vergi, harç ve ceza tutarları gibi kalemlere 2025 yılında gelecek zamları belirleyen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) açıklandı. Araç muayene ücretlerini de belirleyecek olan yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendi. Böylelikle TÜVTÜRK araç muayene ücretleri de netleşmiş oldu.
CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, 2025 yılında araç muayene ücretlerine gelen zamlara sert tepki gösterdi. TBMM'de yaptığı konuşmada, araç muayenelerinde sadece kontrol için yüksek ücretler alındığını belirterek, "Bakım ve onarım yok, yalnızca özel bir şirketin kasasına akan milyarlar var" dedi.
Tahtasız, araç muayene ücretlerinin sürekli arttığını ve vatandaşın büyük yük altında olduğunu vurgulayarak, "2025 yılında tüm vergi, harç ve cezalar da bu oranda artışa gidecek, vatandaşın büyük tepki gösterdiği araç muayene ücretleri de aynı oranda artırılacak. Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 920 TL'den 1.335 TL'ye yükselecek.
Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için ücret 1.821 TL'den 2.621 TL'ye çıkacak. Otobüs, kamyon ve çekicilerin muayene ücreti ise 2.462,40 TL'den 3.544 TL'ye yükselmiş olacak" şeklinde konuştu.
Vatandaşın zaten zor durumda olduğu bir dönemde, bu kadar yüksek zamlar kabul edilemez diyen Tahtasız, "Ticari araç sahipleri zaten yüksek maliyetlerle karşı karşıya bu yüzden muayene süreleri iki yıla çıkarılsın ve 2025 yılı araç muayene ücretlerine zam yapılmasın" dedi. Öte yandan Tahtasız, bakım ve onarım olmadan yalnızca arıza tespitinden bu kadar ücret almanın adil olmadığını belirtti.