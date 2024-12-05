TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretinde Zamlı Fiyat Açıklandı: Araç Sahiplerine Şimdiden Geçmiş Olsun

Vatandaşın zaten zor durumda olduğu bir dönemde, bu kadar yüksek zamlar kabul edilemez diyen Tahtasız, "Ticari araç sahipleri zaten yüksek maliyetlerle karşı karşıya bu yüzden muayene süreleri iki yıla çıkarılsın ve 2025 yılı araç muayene ücretlerine zam yapılmasın" dedi. Öte yandan Tahtasız, bakım ve onarım olmadan yalnızca arıza tespitinden bu kadar ücret almanın adil olmadığını belirtti.