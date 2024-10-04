Tuvalet Kağıdı Krizi Patlak Verdi, Raflar Bomboş Kaldı! Nedeni Şaşırttı
Amerika’da liman işçilerinin greve gidişi vatandaşları endişelendirdi. Vatandaşlar tuvalet kâğıdı tedariğinde sıkıntı yaşanacağı korkusuyla tuvalet kağıtlarına hücum etti.
Kaynak: AA
Tüketiciler, ABD genelindeki mağazaların tuvalet kağıdı raflarının boşaldığını gözlemlerken, yetkililer mevcut grevin tuvalet kağıdı ve şişe su gibi ürünlerin temininde büyük sorunlar yaratmayacağını vurguladı.
Amerikan Orman ve Kağıt Derneği (AF&PA) Başkanı Heidi Brock, yaptığı açıklamada, liman grevlerinin “tuvalet kağıdı kıtlığı” gibi haberlerle bağlantılı olduğunu kabul etti. Brock, üyelerinin ihracat yapabilmeleri için Uluslararası Liman İşçileri Sendikası (ILA) ile Birleşik Devletler Denizcilik İttifakı (USMX) arasında grevin bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti. Grevin, bu tür ürünlerin tedarikinde herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasını beklemediklerini dile getirdi.
Brock, ABD'de tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete ve yüz temizleme mendili gibi kağıt ürünlerine olan talebin yaklaşık %85'inin yerli üreticiler tarafından karşılandığını vurguladı. Kağıt mendil ürünlerinin yıl boyunca üretildiğini ve sevk edildiğini ifade eden
Brock, “AF&PA üyeleri bu temel ürünleri ABD'de üretmeye devam edecek ve bunların market raflarına ulaşmasını sağlamak için demir yolu ve kamyon taşımacılığı kullanacak” dedi.
ABD’nin doğu ve güney bölgelerinde çalışan yaklaşık 45 bin işçiyi temsil eden ILA ile işverenleri temsil eden USMX arasında yeni sözleşme müzakerelerinde henüz bir anlaşmaya varılamadı. İşçiler, 6 yıllık dönemde %77 oranında maaş artışı talep ederken, Biden yönetimi yetkilileri işverenlerin bu oranı %50'de tutma yönündeki taleplerine baskı yapıyor. Salı günü başlayan grev, sendika üyeleri arasında maaş artışı ve otomasyon konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle gerçekleşti. Bu grev, Maine'den Texas'a kadar uzanan 36 limanda sevkiyatları olumsuz etkiledi.