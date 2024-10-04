Tuvalet Kağıdı Krizi Patlak Verdi, Raflar Bomboş Kaldı! Nedeni Şaşırttı

Brock, ABD'de tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete ve yüz temizleme mendili gibi kağıt ürünlerine olan talebin yaklaşık %85'inin yerli üreticiler tarafından karşılandığını vurguladı. Kağıt mendil ürünlerinin yıl boyunca üretildiğini ve sevk edildiğini ifade eden

Brock, “AF&PA üyeleri bu temel ürünleri ABD'de üretmeye devam edecek ve bunların market raflarına ulaşmasını sağlamak için demir yolu ve kamyon taşımacılığı kullanacak” dedi.

ABD’nin doğu ve güney bölgelerinde çalışan yaklaşık 45 bin işçiyi temsil eden ILA ile işverenleri temsil eden USMX arasında yeni sözleşme müzakerelerinde henüz bir anlaşmaya varılamadı. İşçiler, 6 yıllık dönemde %77 oranında maaş artışı talep ederken, Biden yönetimi yetkilileri işverenlerin bu oranı %50'de tutma yönündeki taleplerine baskı yapıyor. Salı günü başlayan grev, sendika üyeleri arasında maaş artışı ve otomasyon konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle gerçekleşti. Bu grev, Maine'den Texas'a kadar uzanan 36 limanda sevkiyatları olumsuz etkiledi.