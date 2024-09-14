Tütün ve Sigaralara ÖTV ve Maktu Vergi Artışı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, tütün ve tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 53,5'e, maktu vergi tutarı ise 7 bin 800 TL'ye yükseltildi. Artış, sigara ve puro gibi ürünleri kapsıyor.

Tütün ve Sigaralara ÖTV ve Maktu Vergi Artışı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tütün ve tütün yerine geçen purolar ve sigaralara Özel Tüketim Vergisi ile maktu vergi tutarında artış yapıldı. ÖTV oranı yüzde 53,5’e, maktu vergi tutarı ise 7 bin 800 TL’ye yükseltildi.

Buna göre, tütün içeren sigaralar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar ile sigaralar, Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları, rnfiye ve çiğnemeye mahsus tütün için ÖTV oranı yüzde 53,5, maktu vergi tutarı da 7, 800 TL oldu.

Tütün ve Sigaralara ÖTV ve Maktu Vergi Artışı - Resim : 1

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