Turuncu Hasat Başladı: Kar Altından Poşet Poşet Toplanıyor, Yiyen Kışın Doktor Yüzü Görmüyor

Okay, kış hasadının kendisine farklı bir deneyim sunduğunu belirtti:

"Kış mevsiminde hasat yapmak oldukça zahmetli bir iş olsa da elde ettiğim kaliteli ürünler beni mutlu ediyor. Bu yöntem, sadece evin ihtiyacını karşılamaktan öteye geçerek, doğal ve verimli bir tarım modeli sağlıyor. Herkese bu yöntemi denemelerini öneririm."