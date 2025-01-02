Turuncu Hasat Başladı: Kar Altından Poşet Poşet Toplanıyor, Yiyen Kışın Doktor Yüzü Görmüyor
Bitlis'te, karlar altında kalan havuçların ilk hasadı yapıldı. Sağlığa çok sayıda faydası bulunan havucu yiyen doktor yüzü görmüyor.
Kaynak: İHA
Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede, bir yandan karla mücadele çalışmaları devam ederken, diğer yandan kar altındaki ürünler toprakla buluşturuluyor. İlçede yaşayan Mehmet Okay, kendi bahçesinde yetiştirdiği havuçları kış mevsiminin zorlu koşullarına rağmen toplamayı sürdürüyor.
Mehmet Okay, kış aylarında havuç hasadı yapmanın hem zahmetli hem de ödüllendirici bir süreç olduğunu ifade etti. Kar altındaki havuçlarını kürek ve çapa yardımıyla tek tek toplayan Okay, "Kış mevsiminde havuçlar hem lezzetini hem de tazeliğini koruyor. Soğuk hava, ürünlerin kalitesini artırıyor" dedi.
Okay, havuç yetiştiriciliğinin bölgede yaygın olmadığını, ancak bu yöntemin tarıma yeni bir soluk kazandırdığını vurguladı:
"Bahçeme yaz aylarında ektiğim havuçları, kış boyunca hasat ediyorum. Kar altında kalan ürünler, doğal bir koruma kazanıyor. Böylece ürünler hem bozulmuyor hem de uzun süre dayanıyor. Bu yılın ilk hasadını yaparak ev ihtiyaçlarımızı karşıladık. Bahçemde kalan havuçları da tekrar karla örterek korumaya aldım."
Okay, kış hasadının kendisine farklı bir deneyim sunduğunu belirtti:
"Kış mevsiminde hasat yapmak oldukça zahmetli bir iş olsa da elde ettiğim kaliteli ürünler beni mutlu ediyor. Bu yöntem, sadece evin ihtiyacını karşılamaktan öteye geçerek, doğal ve verimli bir tarım modeli sağlıyor. Herkese bu yöntemi denemelerini öneririm."