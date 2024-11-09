Türklerin En Çok Tercih Ettiği Telefonlar Belli Oldu: Zirvedeki Model Pes Etmedi
Akıllı telefon satışlarına ilişkin 2024 yılının 3.'üncü çeyrek verileri paylaşıldı. En çok satan modeller ortaya çıkarken, zirvedeki model liderliğini korudu. İşte o modeller...
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılında akıllı telefon piyasasında rekabet tüm hızıyla sürüyor. Önde gelen markalar pazarda güçlü pozisyonlarını korurken, en çok satan telefonlar listesinin üst sıralarında büyük değişiklik yaşanmadı.
ZİRVE DEĞİŞMEDİ, LİSTE KARIŞTI
Zirvedeki modeller istikrarlı şekilde yerini korurken, daha alt sıralardaki modellerde ise sık sık değişiklikler görüldü.
EN ÇOK SATILAN MODELLER AÇIKLANDI
Peki, yılın üçüncü çeyreğinde en çok satılan akıllı telefon hangisi oldu? İşte Counterpoint'in güncel verileriyle bu yılın satış lideri:
10. GALAXY S24
9. REDMI 13C 4G
8. IPHONE 14
7. GALAXY A05
6. GALAXY A35 5G
5. GALAXY A15 5G
4. GALAXY A15 4G
3. IPHONE 15 PRO
2. iPHONE 15 PRO MAX
1. IPHONE 15