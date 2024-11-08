Türklerin En Çok Tercih Ettiği Otomobil Modeli Belli Oldu: Yeni Liste Yayımlandı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, ocak-ekim aylarında en çok satan model, 46 bin 11 satışla Fiat Egea Sedan oldu. İkinci sırada 38 bin 410 satışla Renault Clio yer aldı ve popülerliğini pekiştirdi. Üçüncü sırada ise Renault Megane, 32 bin 324 satışla öne çıktı.