Türklerin En Çok Tercih Ettiği Otomobil Modeli Belli Oldu: Yeni Liste Yayımlandı
Türkiye otomotiv sektörü, 2024 yılına ait satış rakamlarıyla yılın en popüler modelleri ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, ocak-ekim aylarında en çok satan model, 46 bin 11 satışla Fiat Egea Sedan oldu. İkinci sırada 38 bin 410 satışla Renault Clio yer aldı ve popülerliğini pekiştirdi. Üçüncü sırada ise Renault Megane, 32 bin 324 satışla öne çıktı.
ZİRVEYE FIAT EGEA YERLEŞTİ
2024'ün ilk 10 ayında toplamda 750 bin otomobil satılırken, Fiat Egea Sedan 46 bin satışla zirveye oturdu. Fiat Egea'yı, 38 bin 410 adetle Renault Clio takip etti. Listede Fiat, Renault ve Chery gibi markaların ağırlığı dikkat çekerken, yerli üretim TOGG 10X de 20 binin üzerindeki satışlarıyla büyük ilgi gördü.
İLK 5'TE 2 EGEA MODELİ
Dördüncü sıraya 23 bin 594 satışla Toyota Corolla yerleşirken, Fiat Egea’nın B SUV segmentindeki Egea Cross modeli 20 bin 145 satışla beşinci oldu. Yerli üretim TOGG 10X ise 20 binlik satış barajını geçerek altıncı sıraya yerleşti. Kasım itibarıyla TOGG 10X, 1.432.600 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Yedinci sırada, Chery’nin Tiggo 8 Pro Max modeli 20 bin 64 satışla dikkat çekerken, Chery’nin fiyatlarını güncellediği ve yeni fiyatların yakında açıklanacağı bildirildi. Sekizinci sırada, Tiggo 7 Pro Max modeli 18 bin 242 satışa ulaştı.
DACIA DUSTER 10'UNCU SIRADA
Hyundai i20, yılın ilk dokuz ayında 16 bin 440 adetle en çok tercih edilen dokuzuncu model oldu. Listenin sonunda ise Renault’nun Dacia markasına ait Duster modeli 14 bin 625 satışla ilk 10’u tamamladı.