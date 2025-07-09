Türklerin Çalışma İzni ve Vize Şartı Olmadan Ucuza Yaşayabileceği 8 Ülke: 6. Sıradaki Ülkeyi Gören İnanamıyor
Yurt dışında yaşamak isteyen Türk vatandaşları için önemli bir liste açıklandı. Bu 8 ülke hem vize istemiyor hem de çalışma izni şartı aramıyor. Özellikle 6. sıradaki ülkeye yoğun başvuru yapılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yurt dışında yeni bir hayat kurmak isteyen Türk vatandaşları için sevindiren bir gelişme yaşandı. Vize, pasaport harçları ve uçak bileti gibi masraflar nedeniyle birçok kişinin ulaşmakta zorlandığı yurt dışı hayali, bazı ülkelerde çok daha erişilebilir hale geldi. Özellikle vizesiz ve çalışma izni gerektirmeyen ülkeler, son dönemde Türk vatandaşlarının radarına girdi.
Açıklanan yeni listeye göre, Türkler bu 8 ülkeye yalnızca pasaportla gidebiliyor ve uzun süreli kalışlarda dahi çalışma izni alma zorunluluğu bulunmuyor. Bu ülkeler, özellikle freelance çalışanlar ve uzaktan iş yapan kişiler için büyük kolaylık sağlıyor.
İşte Türklerin çalışma izni ve vize şartı olmadan ucuza yaşayabileceği 8 ülke:
1. Sırbistan- 90 güne kadar vizesiz kalış, freelance çalışanlar için çok uygun
2. Gürcistan- 365 güne kadar vizesiz kalabiliyorsun
3. Arnavutluk- 1 yıl boyunca vizesiz kalmak mümkün
4. Karadağ- 90 gün vizesiz, sınırdan girip çıkma yöntemiyle uzatılıyor
5. Meksika- 180 güne kadar vizesiz giriş mümkün
6. Endonezya (Bali)- 60 güne kadar turistik vizeyle rahat yaşanabilir
7. Tayland- 30 gün vizesiz + uzatılabilir seçeneklerle yaşamak mümkün
8. Kosova- 90 gün vizesiz kalış süresi, dijital göçebeler için ideal