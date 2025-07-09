Türklerin Çalışma İzni ve Vize Şartı Olmadan Ucuza Yaşayabileceği 8 Ülke: 6. Sıradaki Ülkeyi Gören İnanamıyor

Yurt dışında yeni bir hayat kurmak isteyen Türk vatandaşları için sevindiren bir gelişme yaşandı. Vize, pasaport harçları ve uçak bileti gibi masraflar nedeniyle birçok kişinin ulaşmakta zorlandığı yurt dışı hayali, bazı ülkelerde çok daha erişilebilir hale geldi. Özellikle vizesiz ve çalışma izni gerektirmeyen ülkeler, son dönemde Türk vatandaşlarının radarına girdi.