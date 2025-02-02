Türkler O Ülkelere Göz Dikti, Kapış Kapış Ev Alıyor! Servetini 5’e Katlıyor
Türk yatırımcılar, 2024 yılında yurt dışı gayrimenkul piyasasına büyük ilgi gösterdi. Türklerin yabancı ülkelere konut yatırımının 2.2 milyar dolar seviyesini gördüğü açıklandı.
Kaynak: BloombergHT
Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, Türkiye’den yurt dışına yapılan konut yatırımlarının 2,2 milyar doları bulduğunu açıkladı. Aylık bazda ise bu rakam ortalama 250 milyon dolar seviyesinde. Ancak, Narazan'a göre bu veriler yalnızca resmi kayıtları yansıtıyor ve gerçek yatırım tutarı çok daha yüksek olabilir.
TÜRK YATIRIMCILAR NEDEN YURT DIŞINA YÖNELİYOR?
2024 yılında Türkiye’den yurt dışına konut yatırımı yapma trendi hızla arttı. Peki, yatırımcıları bu karara iten nedenler neler?
-Artan konut fiyatları: Türkiye’de konut fiyatları son yıllarda hızla yükseldi ve bu durum yatırımcıları alternatif piyasalara yönlendirdi.
-Öngörülemeyen düzenlemeler: Gayrimenkul sektörüyle ilgili yasal değişiklikler, belirsizliği artırarak yatırımcıları farklı ülkelerde güvenli limanlar aramaya itti.
-Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıkları: Türkiye’de kiracı ve ev sahipleri arasındaki yasal süreçler, yatırımcıları yurt dışında daha istikrarlı fırsatlar aramaya yöneltti.
-Vize zorlukları: Türk vatandaşlarının Schengen ve diğer vizeleri alma süreçlerinin zorlaşması, yatırım yoluyla oturma izni ve vatandaşlık veren ülkeleri cazip hale getirdi.
TÜRKLERİN GÖZ DİKTİĞİ ÜLKELER BELLİ OLDU
Narazan'a göre, farklı yatırımcı profilleri için farklı ülkeler öne çıkıyor. Özellikle oturma izni ve vatandaşlık avantajı sunan ülkeler Türk yatırımcıların ilgisini çekiyor.
OTURMA İZNİ SAĞLAYAN ÜLKELER
-Yunanistan – Golden Visa programı ile yatırımcılar için popüler bir seçenek.
-Portekiz – Avrupa'da serbest dolaşım imkanı sunuyor.
-İtalya – Düşük yatırım maliyetleriyle dikkat çekiyor.
VİZESİZ SEYAHAT İMKANI SUNAN ÜLKELER
İş insanları için Çin, İngiltere ve AB ülkeleri cazip pazarlar arasında.
Karayip Adaları, vizesiz seyahat avantajları sayesinde popüler hale geliyor.
EN DÜŞÜK BÜTÇEYLE OTURMA İZNİ VEREN ÜLKELER
-Letonya & Litvanya – Sadece 89 bin euro yatırım ile oturma izni almak mümkün.
EN YÜKSEK GETİRİ SAĞLAYAN YATIRIM BÖLGELERİ
Döviz bazında yüksek yatırım getirisi sağlayan bölgeler yıllar içinde değişiklik gösteriyor. Önceden ABD (Miami) ve İngiltere öne çıkarken, son dönemde Dubai yükselişe geçti.
DUBAİ NEDEN CAZİP BİR YATIRIM MERKEZİ?
Gelir vergisi yok: Yatırımcılar için büyük avantaj.
Yüksek kira getirisi: Emlak sektörü hızla büyüyor.
Döviz bazlı değer artışı: Uzun vadeli yatırımcılar için uygun fırsatlar sunuyor.