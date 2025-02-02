Türkler O Ülkelere Göz Dikti, Kapış Kapış Ev Alıyor! Servetini 5’e Katlıyor

Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, Türkiye’den yurt dışına yapılan konut yatırımlarının 2,2 milyar doları bulduğunu açıkladı. Aylık bazda ise bu rakam ortalama 250 milyon dolar seviyesinde. Ancak, Narazan'a göre bu veriler yalnızca resmi kayıtları yansıtıyor ve gerçek yatırım tutarı çok daha yüksek olabilir.