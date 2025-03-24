Türkiye'ye Yönelik Yatırım Fırsatları Londra'da Ele Alındı

İngiliz Ticaret Odası (BCCT) tarafından düzenlenen ve Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı Alastair King'in himayesinde gerçekleştirilen "Türkiye: Bölgesel Büyüme Platformu" başlıklı etkinlik, Türkiye'nin ekonomik gücünü ve fırsatlarını uluslararası arenada tanıtmaya yönelik önemli bir adım oldu.

Etkinlik, BCCT Başkanı Chris Gaunt'un açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı King, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Standard Chartered İngiltere Üst Yöneticisi (CEO) Saif Malik, katılımcılara hitap etti.

PANELİ BİR ARAYA GETİRDİ

İş dünyası liderleri, ekonomistler ve politika yapıcıları bir araya getiren etkinlikte, "Türkiye Pazarının Dayanıklılığı", "Türkiye - Yatırım ve Finansman Ortamı" ve "Büyüme Fırsatları: Türkiye Bölgesel Bir Merkez, İngiltere Dış Yatırım Destinasyonu" başlıklı üç panel gerçekleştirildi.

TÜRKİYE-İNGİLTERE EKONOMİK ORTAKLIĞI

Bu toplantının, Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi ve yatırım ile ticaret alanında yeni fırsatlar yaratılması hedeflendi.

Etkinlik kapsamında ayrıca BCCT'nin 138'inci yıl dönümü resepsiyonu da düzenlendi.

BCCT Başkanı Chris Gaunt, etkinlikteki açılış konuşmasında, Türkiye ile İngiltere arasındaki güçlü ekonomik ilişkilerin geleceği hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Londra'da düzenlediğimiz bu etkinlik, Türkiye'nin dayanıklılığını, büyüme potansiyelini ve bölgesel bir merkez olarak stratejik önemini vurgulamak için önemli bir platform sundu. İngiltere ve Türkiye güçlü ekonomik bağlara sahip ve bu işbirliğini genişleterek, her iki ülke için yeni fırsatlar geliştirebiliriz. Bu diyaloğu ileriye taşımaktan büyük gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA