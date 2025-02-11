Türkiye'ye Her Girişte Artık Bu Para Ödenecek: Yeni Dönem İçin Düğmeye Basıldı

Kırklareli'nde alınacak olan dezenfektan ücreti, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında zaten uygulanan benzer uygulamanın genişletilmesi anlamına geliyor. Bu durum, Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı araç sahiplerinin ek bir maliyetle karşılaşmasına neden olacak.