Türkiye'ye Her Girişte Artık Bu Para Ödenecek: Yeni Dönem İçin Düğmeye Basıldı
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'ndan Kırklareli'ne giriş yapacak yabancı plakalı araçlardan dezenfektan ücreti alınacak.
Kaynak: AA
Bulgaristan'ın Türkiye'ye giriş yapan araçlardan dezenfektan ücreti almasına karşılık, Türkiye de benzer bir adım atıyor. Kırklareli İl Genel Meclisi'nin aldığı kararla, Dereköy Sınır Kapısı'nda Bulgaristan plakalı araçlardan dezenfektan ücreti alınacak. Bu karar, iki ülke arasındaki sınır geçişlerinde yeni bir dönemi başlatmış olacak.
Bulgaristan'ın, 2009 yılından beri şap hastalığı gerekçesiyle araçlardan dezenfeksiyon ücreti alması, uzun yıllardır sürüyor. Bu uygulama, belirli aralıklarla durdurulup yeniden başlatılsa da, son dönemde tekrar gündeme gelmişti.
Kırklareli'nde alınacak olan dezenfektan ücreti, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında zaten uygulanan benzer uygulamanın genişletilmesi anlamına geliyor. Bu durum, Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı araç sahiplerinin ek bir maliyetle karşılaşmasına neden olacak.