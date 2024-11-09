Türkiye'ye Akın Akın Geliyorlar
ATOR, 2024 yılının Ekim ayında Rus turistlerin Antalya'ya akın ettiğini verilerle açıkladı. Yapılan araştırmalarda, Ekim ayında Rus turistlerin belirgin bir artış gösterdiği ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Antalya'ya gelen Rus turistlerin 2024 yılı Ekim döneminde belirgin bir artış gösterdiğini ve bu artışın fiyat düşüşlerinden kaynaklandığını belirtti. ATOR'un genel raporuna göre, geçen yılın Ekim ayında 431 bin olan Rus turist sayısı, bu yıl 519 bin kişi ile yüzde 20'lik bir artış kaydetti.
Yetkililere göre bu artışın iki ana nedeni var:
Öncelikle birçok turist yaz sezonundaki yüksek fiyatlar nedeniyle tatillerini sonbahara erteleyerek sezon sonu indirimlerinden faydalandı.
Ayrıca, 2024 sonbaharının sıcak geçmesiyle Kasım ayında dahi deniz suyu sıcaklığının 26 dereceyi bulması, özellikle Kemer gibi sahil bölgelerinde sezonun davam etmesi tatil imkanlarını canlı tuttu.