Türkiye'ye Akın Akın Geliyorlar

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Antalya'ya gelen Rus turistlerin 2024 yılı Ekim döneminde belirgin bir artış gösterdiğini ve bu artışın fiyat düşüşlerinden kaynaklandığını belirtti. ATOR'un genel raporuna göre, geçen yılın Ekim ayında 431 bin olan Rus turist sayısı, bu yıl 519 bin kişi ile yüzde 20'lik bir artış kaydetti.