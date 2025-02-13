Türkiye'nin Yatak ve Yastık Devi Batıyor! Geri Sayım Başladı
Türkiye’nin tanınmış ev tekstili markalarından Visco Point, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali durumunu değerlendirdikten sonra Visco Point’e 3 ay süreyle geçici mühlet tanıdı.
Kaynak: Haber Merkezi
2014 yılında İzmir’de kurulan Visco Point, kendine ait mağazalarının yanı sıra büyük mobilya ve tekstil mağazalarında da ürünlerini satışa sunarak geniş bir müşteri kitlesine ulaştı. Ancak son dönemde yaşanan finansal zorluklar, şirketi konkordato talebinde bulunmaya yöneltti.
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERLERİ ATANDI
Mahkeme, geçici mühlet süresince şirketin mali yapısının kontrol edilmesi ve faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla Emin Yıldırım ve Güley Aydın’ı geçici konkordato komiserleri olarak görevlendirdi. Bu isimler, Visco Point’in mali durumunu yakından izleyerek iyileştirme sürecini denetleyecek.
DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ
Geçici mühlet sürecinin sona ereceği 7 Mayıs 2025 tarihinde, şirketin durumu yeniden değerlendirilecek. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, bu tarihte saat 11.00’de yapılacak duruşmada, Visco Point’in konkordato sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair karar verecek.
Visco Point’in, bu süre zarfında mali yapısını güçlendirmek ve faaliyetlerine devam edebilmek için tedbirler alması bekleniyor. Şirketin bu süreçte atacağı adımlar, konkordato sürecinin sonucunu belirleyecek.