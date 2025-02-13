Türkiye'nin Yatak ve Yastık Devi Batıyor! Geri Sayım Başladı

GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERLERİ ATANDI

Mahkeme, geçici mühlet süresince şirketin mali yapısının kontrol edilmesi ve faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla Emin Yıldırım ve Güley Aydın’ı geçici konkordato komiserleri olarak görevlendirdi. Bu isimler, Visco Point’in mali durumunu yakından izleyerek iyileştirme sürecini denetleyecek.