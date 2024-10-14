Türkiye'nin Vergi Rekortmeni Dev Şirket İflasın Eşiğinde: Mahkeme 3 Ay Süre Verdi
Türkiye’nin önde gelen şirketi iflasın eşiğine geldi. Yaşadığı mali sorunlar nedeniyle konkordato ilan eden dev şirket bir zamanlar Türkiye'nin vergi rekortmeniydi...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin önde gelen seramik üreticilerinden Hitit Seramik, yaşadığı mali sorunlar sonucu konkordato ilan etti. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Hitit Seramik, geçmişte dünyanın en büyük beş seramik firması arasında yer alarak önemli bir başarı elde etmişti.
TÜRKİYE'NİN VERGİ REKORTMENİYDİ
1991 yılında kurulan Hitit Seramik, kısa sürede Türkiye'nin en büyük seramik üreticisi haline geldi. Ancak, şirketin kurucusu İbrahim Hizal’ın 2017’deki ani vefatının ardından zorlu bir dönem geçirmeye başladı. Geçmişteki büyüme süreciyle Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise beşinci seramik üreticisi konumuna ulaşan şirket, aynı zamanda vergi rekortmeni olarak da dikkat çekmişti.
MAHKEME 3 AY SÜRE VERDİ
Yeni yönetimin 2017 yılından itibaren Türk lirasındaki değer kaybı ve pandemi sürecindeki ekonomik belirsizliklerle mücadele etmekte zorlandığı belirtiliyor. Şirket, İstanbul’daki genel merkezinin yanı sıra Uşak’ta bulunan fabrikasında 800'ün üzerinde çalışana istihdam sağlıyor.
Konkordato süreci, şirketin mali durumunu incelemek üzere oluşturulan üç kişilik bir komiser heyeti tarafından denetlenecek. Heyet, Yeminli Mali Müşavir Cengiz Özübek, İcra İflas Hukukunda Uzman Prof. Dr. Ali Cem Budak ve Araştırma Görevlisi Buğra Kaan Çakıroğlu'ndan oluşuyor. Bu ekip, şirketin iflas edip etmeyeceğine karar verecek raporu hazırlayacak.
ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ
Hitit Seramik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, pandemi sonrası ekonomik belirsizliklerin ve Avrupa Birliği'nde artan gümrük vergilerinin şirket üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. Şirket yetkilileri, Türk lirasındaki değer kaybı ve yüksek faiz oranlarının kısa vadeli ödemelerde zorluk yarattığını belirtti.
Şirketten yapılan resmi açıklama şu şekilde:
“Kamuoyuna duyuru,
Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, 1991 yılından bu yana Türkiye genelinde, Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika'daki iş ortaklarımıza 600 çalışanımızla hizmet sunmaktayız. 33 yıllık geçmişimizle, özgün tasarımlar ve yüksek kalite standartlarıyla tanınan bir markayız. İhracat gücümüzle birçok ödül kazanmış bir seramik ve porselen kaplama malzemeleri üreticisiyiz.
Türk ve dünya seramik sektöründe, doğru yatırımlar ve yetkin kadrolarımızla gücümüzü artırmayı başardık. Her zaman hizmet ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsedik ve paydaşlarımızla güçlü ilişkiler geliştirdik.
Ancak pandemi sonrası Avrupa Birliği ülkelerinde ürünlerimize uygulanan gümrük vergilerindeki artış, ekonomik sıkıntılar, Türk lirasındaki değer kaybı ve yükselen faiz oranları nedeniyle kısa vadeli ödemelerde zorluk yaşamaya başladık. Bu durum, alım satım süreçlerimizi olumsuz etkilemiştir.
Pazar koşullarına uyum sağlamak ve mevcut ödeme sistemimizi sürdürülebilir hale getirmek amacıyla, bazı tedbirler almak ve yasal süreçleri başlatmak için Yönetim Kurulumuz karar alarak yeniden yapılandırma sürecine girmiştir. Bu kapsamda, 9 Ekim 2024 tarihinde Av. Muhammet Yusuf Arı tarafından yetkili Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulunulmuş ve mahkeme tarafından tedbir kararı alınmıştır.
Hitit Seramik A.Ş., dalgalandırdığı "Türk Markası" kimliğiyle milli bir değerdir. Yeniden yapılandırma sürecindeki temel amacımız, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın haklarını korumaktır. Tüm ekibimizle birlikte, bu süreci sağlam ve kararlı adımlarla ilerletecek, markamızı daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız.”