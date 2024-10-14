Türkiye'nin Vergi Rekortmeni Dev Şirket İflasın Eşiğinde: Mahkeme 3 Ay Süre Verdi

Şirketten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

“Kamuoyuna duyuru,

Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, 1991 yılından bu yana Türkiye genelinde, Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika'daki iş ortaklarımıza 600 çalışanımızla hizmet sunmaktayız. 33 yıllık geçmişimizle, özgün tasarımlar ve yüksek kalite standartlarıyla tanınan bir markayız. İhracat gücümüzle birçok ödül kazanmış bir seramik ve porselen kaplama malzemeleri üreticisiyiz.

Türk ve dünya seramik sektöründe, doğru yatırımlar ve yetkin kadrolarımızla gücümüzü artırmayı başardık. Her zaman hizmet ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsedik ve paydaşlarımızla güçlü ilişkiler geliştirdik.

Ancak pandemi sonrası Avrupa Birliği ülkelerinde ürünlerimize uygulanan gümrük vergilerindeki artış, ekonomik sıkıntılar, Türk lirasındaki değer kaybı ve yükselen faiz oranları nedeniyle kısa vadeli ödemelerde zorluk yaşamaya başladık. Bu durum, alım satım süreçlerimizi olumsuz etkilemiştir.

Pazar koşullarına uyum sağlamak ve mevcut ödeme sistemimizi sürdürülebilir hale getirmek amacıyla, bazı tedbirler almak ve yasal süreçleri başlatmak için Yönetim Kurulumuz karar alarak yeniden yapılandırma sürecine girmiştir. Bu kapsamda, 9 Ekim 2024 tarihinde Av. Muhammet Yusuf Arı tarafından yetkili Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulunulmuş ve mahkeme tarafından tedbir kararı alınmıştır.

Hitit Seramik A.Ş., dalgalandırdığı "Türk Markası" kimliğiyle milli bir değerdir. Yeniden yapılandırma sürecindeki temel amacımız, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın haklarını korumaktır. Tüm ekibimizle birlikte, bu süreci sağlam ve kararlı adımlarla ilerletecek, markamızı daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız.”