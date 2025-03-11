Türkiye'nin Ünlü Tekstil Devi İflasın Eşiğinde! Bütün AVM'lerde Satılıyordu

İstanbul merkezli ve Boyner, LCW, DeFacto, Inditex, Voice, Weirdfish ve Dunnes gibi markalar için üretim yapan tekstil firması Settriko ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarından bir tanesi olan Settriko Tekstil'in mali olarak ciddi bir krizle karşı karşıya olduğu öğrenildi.