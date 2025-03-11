Türkiye'nin Ünlü Tekstil Devi İflasın Eşiğinde! Bütün AVM'lerde Satılıyordu
Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarından bir tanesi olan ve Boyner, LCW, DeFacto, Inditex, Voice, Weirdfish, Dunnes gibi bütün AVM'lerde satılan ünlü markalar için üretim yapan tekstil firması Settriko iflasın eşiğinde.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul merkezli ve Boyner, LCW, DeFacto, Inditex, Voice, Weirdfish ve Dunnes gibi markalar için üretim yapan tekstil firması Settriko ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarından bir tanesi olan Settriko Tekstil'in mali olarak ciddi bir krizle karşı karşıya olduğu öğrenildi.
EK 1 AY SÜRE DAHA TANINDI
Triko ürünleriyle öne çıkan ve Boyner, LCW ve DeFacto gibi ünlü markalara üretim yaparak yerel pazarda geniş bir yer edinmiş olan firma, 2024'ün Aralık ayında Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato başvurusunda bulunmuş ve mahkeme 3 aylık süre tanımıştı. Mahkeme, şirketin toparlanabilmesi için 2024'ün Aralık ayında verilen 3 aylık süre sonunda ek bir ay daha süre tanıdı.
Bu süreçte şirketin faaliyetlerinin denetimi için görevlendirilen üç kişilik konkordato komiserlerinin görevlerine devam edilmesine karar verildi.
2008 yılında kurulan ve İstanbul'da 3 bin metrekarelik alanda yıllık 1 milyon 700 bin adet üretim yapan Settriko Tekstil'in, verilen 1 aylık mühlet süresi içerisinde beklenen gelişmelerin yaşanmaması halinde iflasını açıklamak durumunda kalabileceği belirtildi.
ÜRETİM YAPTIĞI ÇOK SAYIDA ÜNLÜ MARKA VAR
Şirket iç piyasada Boyner, LCW ve DeFacto; Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, İtalya, İspanya, Polonya, İrlanda, İngiltere ve Danimarka gibi birçok ülkedeki dünya markalarına üretim gerçekleştiriyor. Bu ülkelerdeki önemli markalardan bazıları ise; Liberty, Missamerica, Seven Sisters, Voice, Dunnesstore, Inditex ve Weirdfish.