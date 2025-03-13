Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim Oldu
Türkiye'nin en büyük spor salonu zincirlerinden biri olan MACFit, Polonyalı Benefit Systems'e satıldı. 121 spor salonu 305 bin aktif üyesi bulunan MACFit'in satış fiyatı dudak uçuklattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Türkiye'nin en büyük spor salonu zincirlerinden MACFit, Polonya merkezli Benefit Systems'a satıldı. Türkiye'de 121 spor salonuna sahip olan ve 305 bin aktif ile 1,4 milyon dijital üyeye ulaşan MACFit'in satış işlemleri, Rekabet Kurumu onayının ardından tamamlanacak.
DUDAK UÇUKLATAN FİYATA SATILDI
Actera Group ve Esas Holding’in ortaklığında faaliyet gösteren şirketin tüm payları el değiştirirken, satışın 420 milyon dolar karşılığında gerçekleştiği duyuruldu. 31 Aralık 2024 itibarıyla belirlenen satış bedelinin, satış süreci tamamlanana kadar yıllık yüzde 7’lik artış oranı üzerinden yeniden hesaplanacağı belirtildi.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SPOR SALONU ZİNCİRİ
Türkiye genelindeki geniş bir mağaza ağına sahip olan MACFit, 2024 yılı finansal verilerine göre 112 milyon dolar ciro ve 50 milyon dolar faiz, vergi ve amortisman öncesi kar (FAVÖK) elde etmişti. MACFit'in yeni sahibi olan Polonyalı Benefit Systems yaptığı açıklamada, MACFit’in 2025’te 26 yeni spor salonu, 2026’da ise 22 yeni şube açmayı planladığını belirtti. 2007 yılında kurulan MACFit, 2010’da Esas Holding ve Actera Group’un yatırımıyla büyüme sürecine girmişti.