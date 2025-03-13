Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim Oldu

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SPOR SALONU ZİNCİRİ

Türkiye genelindeki geniş bir mağaza ağına sahip olan MACFit, 2024 yılı finansal verilerine göre 112 milyon dolar ciro ve 50 milyon dolar faiz, vergi ve amortisman öncesi kar (FAVÖK) elde etmişti. MACFit'in yeni sahibi olan Polonyalı Benefit Systems yaptığı açıklamada, MACFit’in 2025’te 26 yeni spor salonu, 2026’da ise 22 yeni şube açmayı planladığını belirtti. 2007 yılında kurulan MACFit, 2010’da Esas Holding ve Actera Group’un yatırımıyla büyüme sürecine girmişti.