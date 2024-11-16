Türkiye'nin Ünlü Peynir Markası İflasın Eşiğinde: Her Markette Satılıyor
Türkiye’nin önemli peynir markalarından Gürsüt konkordato talebinde bulundu. Her markette raflarda bulunan ve pek çok ülkeye ihracat yapan peynir devi iflasın eşiğine geldi.
Kaynak: Sözcü
Türkiye'nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticilerinden Gürsüt, yüksek faizlerin ve artan maliyetlerin etkisiyle zor günler geçiriyor. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirket için konkordato kararı verdi. 40 yılı aşkın sektörel deneyimin üzerine inşaa edilen ve temelleri 1982 yılında atılan Gürsüt iflasın eşiğinde geldi.
Ülkemizde uygulanan sıkı para politikaları ve yüksek faiz oranları, birçok işletme gibi Gürsüt'ü de olumsuz etkiledi. Artan maliyetler ve daralan kredi imkanları, şirketin finansal yapısını zayıflattı. Özellikle enerji maliyetlerindeki artış ve ham madde fiyatlarındaki yükseliş, üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırarak Gürsüt'ü zor durumda bıraktı.
ÜRETİM KAPASİTESİ DÜŞÜRÜLDÜ
40 yılı aşkın İzmir Tire'de faaliyet gösteren ve 400'ün üzerinde çalışanı bulunan Gürsüt, Türkiye'nin birçok markette ve komşu ülkelerde tüketicilerle buluşuyordu. Ancak yüksek faizlerin baskısı altında kalan şirket, üretim kapasitesini düşürmek zorunda kaldı.
3 KİŞİLİK HEYET İNCELEME YAPACAK
Mahkeme tarafından atanan 3 kişilik bir komiser heyeti, Gürsüt'ün mali durumunu detaylı bir şekilde inceleyecek. Bu heyetin hazırlayacağı rapor, şirketin geleceği hakkında önemli ipuçları verecek. Eğer şirketin borçlarını ödeme imkanı bulunursa yeniden yapılandırma süreci başlayacak, aksi takdirde iflas kararı verilecek.