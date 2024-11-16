Türkiye'nin Ünlü Peynir Markası İflasın Eşiğinde: Her Markette Satılıyor

Ülkemizde uygulanan sıkı para politikaları ve yüksek faiz oranları, birçok işletme gibi Gürsüt'ü de olumsuz etkiledi. Artan maliyetler ve daralan kredi imkanları, şirketin finansal yapısını zayıflattı. Özellikle enerji maliyetlerindeki artış ve ham madde fiyatlarındaki yükseliş, üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırarak Gürsüt'ü zor durumda bıraktı.