Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası Üretimi Durdurdu: 34 Yıl Sonra Bir Devir Kapandı

34 YILLIK FİRMA ÜRETİMİ DURDURUYOR

Yaklaşık 34 yıldır sektörde faaliyet gösteren ve Avrupa ile Ortadoğu pazarlarında önemli bir paya sahip olan İpek Mobilya, artan hammadde fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve teknik zorluklar nedeniyle üretim tesislerini kapatma kararı aldı. Şirket, yaptığı resmi açıklamada, yükselen genel giderler ve finansman maliyetlerinin üretimi sürdürülemez hale getirdiğini ifade etti. Ayrıca makinelerin kullanım ömrünü tamamlaması ve yaşanan teknik problemler de kararın alınmasında etkili oldu.