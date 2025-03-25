Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası Üretimi Durdurdu: 34 Yıl Sonra Bir Devir Kapandı
Türkiye'nin ünlü mobilya markası İpek Mobilya, artan hammadde fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve teknik zorluklar nedeniyle üretim tesislerini kapatma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin köklü mobilya markalarından biri olan İpek Mobilya, üretim faaliyetlerine son vereceğini açıkladı. 1991 yılında Kayseri’de kurulan ve bugüne kadar 45 ülkeye ihracat yapan şirket, 26 Nisan 2025 itibarıyla üretimi tamamen durdurma kararı aldı. Kararın arkasında ekonomik zorluklar, maliyet baskısı ve sektörel sorunlar yer alıyor.
34 YILLIK FİRMA ÜRETİMİ DURDURUYOR
Yaklaşık 34 yıldır sektörde faaliyet gösteren ve Avrupa ile Ortadoğu pazarlarında önemli bir paya sahip olan İpek Mobilya, artan hammadde fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve teknik zorluklar nedeniyle üretim tesislerini kapatma kararı aldı. Şirket, yaptığı resmi açıklamada, yükselen genel giderler ve finansman maliyetlerinin üretimi sürdürülemez hale getirdiğini ifade etti. Ayrıca makinelerin kullanım ömrünü tamamlaması ve yaşanan teknik problemler de kararın alınmasında etkili oldu.
MALİYETLERİN KARŞILANMASI ZORLAŞTI
Mobilya sektöründe yaşanan sert rekabetin, fiyat artışlarını sınırladığını belirten firma, bu durumun maliyetleri karşılamayı zorlaştırdığını açıkladı. İpek Mobilya, üretimi durdurma kararının sadece üretim birimlerini kapsadığını ve diğer ticari faaliyetlerin sürdürüleceğini duyurdu.