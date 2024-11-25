Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası İflasın Eşiğinde
E-ticaret platformlarında geniş bir kitleye ulaşan ve ev dekorasyonunda sıkça tercih edilen Türkiye’nin önde gelen mobilya üreticilerinden Ceramical, iflasın eşiğine geldi.
Kaynak: Sözcü
Türkiye’nin önde gelen mobilya üreticilerinden Ceramical, yaşadığı mali zorluklar nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Geçtiğimiz aylarda konkordato başvurusunda bulunan şirket için verilen geçici mühlet kararının iki ay daha uzatılması, sektörde büyük yankı uyandırdı.
MAHKEME 2 AY DAHA SÜRE VERDİ
E-ticaret platformlarında geniş bir kitleye ulaşan ve ev dekorasyonunda sıkça tercih edilen Ceramical, Ağustos ayında yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etmişti. Şirketin finansal durumunu incelemek üzere atanan komiser heyetinin hazırladığı rapor doğrultusunda, mahkeme geçici mühlet kararını iki ay uzattı.
Sektördeki rekabetin artması, ham madde fiyatlarındaki yükseliş, küresel ekonomideki dalgalanmalar ve pandemi sürecinin etkileri gibi birçok faktör, şirketin mali yapısını olumsuz yönde etkiledi. Önümüzdeki iki ay içinde şirketin finansal tabloları detaylı bir şekilde incelenecek ve yeniden yapılandırma planı hazırlanacak. Bu süreçte alacaklılarla görüşmeler yapılacak ve şirketin geleceği hakkında nihai karar verilecek.
Türkiye’nin mobilya sektöründe önemli bir oyuncu olan Ceramical’ın iflası, sektörde domino etkisi yaratabilir. Binlerce çalışanın işsiz kalması, tedarikçilerin mağdur olması ve tüketicilerin alternatif arayışına girmesi gibi durumlar söz konusu olabilir.