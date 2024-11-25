Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası İflasın Eşiğinde

Sektördeki rekabetin artması, ham madde fiyatlarındaki yükseliş, küresel ekonomideki dalgalanmalar ve pandemi sürecinin etkileri gibi birçok faktör, şirketin mali yapısını olumsuz yönde etkiledi. Önümüzdeki iki ay içinde şirketin finansal tabloları detaylı bir şekilde incelenecek ve yeniden yapılandırma planı hazırlanacak. Bu süreçte alacaklılarla görüşmeler yapılacak ve şirketin geleceği hakkında nihai karar verilecek.