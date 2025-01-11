Türkiye'nin Ünlü Markasından Piyasaları Sarsacak Hamle: Dev Holdingde Tüm Dengeler Değişti

1983 yılında mont ve kuş tüyü ceket üretmeye başlayan, 1992’de Avcılar’da ilk fabrikasını kurup Colin’s Jeans markasını ortaya çıkaran X Eroğlu Holding'de görev değişikliği yaşandı. 200’ü yurt dışında olmak üzere 800’den fazla mağazası bulunan X Eroğlu Holding'de Kurumsal İletişim Müdürü pozisyonuna Memnune Akdeniz’i getirdi. X Eroğlu Holding, dünyaca ünlü markaları Loft ve Colin’s ile tekstil sektöründe, şehrin simgelerinden biri olan Skyland Rezidans ve Ofis Kuleleri ile gayrimenkul gibi 6 ana alanında faaliyet gösteriyor.