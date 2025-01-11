Türkiye'nin Ünlü Markasından Piyasaları Sarsacak Hamle: Dev Holdingde Tüm Dengeler Değişti
Dünyaca ünlü markaları Loft ve Colin’s ile tekstil sektöründe ve Skyland Rezidans ve Ofis Kuleleri ile gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren X Eroğlu Holding'de dengeler değişti. Dev holdingde, Kurumsal İletişim Müdürü Memnune Akdeniz oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
1983 yılında mont ve kuş tüyü ceket üretmeye başlayan, 1992’de Avcılar’da ilk fabrikasını kurup Colin’s Jeans markasını ortaya çıkaran X Eroğlu Holding'de görev değişikliği yaşandı. 200’ü yurt dışında olmak üzere 800’den fazla mağazası bulunan X Eroğlu Holding'de Kurumsal İletişim Müdürü pozisyonuna Memnune Akdeniz’i getirdi. X Eroğlu Holding, dünyaca ünlü markaları Loft ve Colin’s ile tekstil sektöründe, şehrin simgelerinden biri olan Skyland Rezidans ve Ofis Kuleleri ile gayrimenkul gibi 6 ana alanında faaliyet gösteriyor.
MEMNUNE AKDENİZ'İN KARİYER YOLCULUĞU
Memnune Akdeniz, lisans eğitimini İngilizce Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladıktan sonra pazarlama ve marka yönetimi alanında uzmanlaşmaya yöneldi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi yüksek lisansını tamamlayan Akdeniz, Sabancı Üniversitesi Marka Okulu ve University of South Carolina'da oluşturma pazarlama alanında eğitim aldı. 2023 yılında Oxford Üniversitesi'ne kabul edilen Akdeniz, “Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejilerinin Marka Tercihi Üzerine Etkisi” kapsamındaki çalışmalarıyla akademik bilgi birikimini sektörel uygulamalarla birleştiriyor.
YILIN KURUMSAL İLETİŞİMCİSİ ÖDÜLÜNÜ ALDI
Memnune Akdeniz, yazdığı ödüllü stratejiler ve geliştirdiği projelerle sektörde pek çok ödüle layık görüldü. 2021 yılında “Yılın Kurumsal İletişimcisi” ödülüne layık görülen Akdeniz, 2022 yılında “İlham Veren Genç İş Kadını” ödülünü alarak başarısını taçlandırdı. Kadınların iş dünyasındaki gücünü artırmayı ve cinsiyet eşitliğini savunmayı ilke edinen Akdeniz, Türkiye Marka Geliştirme Derneği üyesi olarak sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alıyor.