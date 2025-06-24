Türkiye'nin Ünlü İçecek Markası İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Efsane Çöküyor
Türkiye'nin efsane içecek markası Aroma, finansal darboğaz nedeniyle konkordato sürecine girmişti. Stok fazlası ve stratejik hatalarla boğuşan 57 yıllık marka, mahkemeden 1 yıllık kesin mühlet aldı. 2026’da verilecek nihai kararda iflas riski masada.
Kaynak: Haber Global
Türkiye’nin en bilinen içecek markalarından biri olan Aroma, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girmişti. 1968 yılından bu yana faaliyet gösteren ve market raflarının vazgeçilmezleri arasında yer alan şirket, Aralık 2024’te mahkemeye başvurarak geçici mühlet talep etmişti.
3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLETİN ARDINDAN KESİN MÜHLET GELDİ
Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 16 Aralık 2024 tarihinde şirkete üç aylık geçici mühlet tanımış ve bu süre boyunca şirketin mali durumu konkordato komiser heyeti tarafından izlenmişti. Yapılan incelemeler sonucunda mahkeme, Aroma’ya 1 yıllık kesin mühlet verilmesine karar verdi.
STOK FAZLASI VE STRATEJİK HATALAR KRİZE NEDEN OLDU
Aroma’dan yapılan açıklamada, yaşanan ekonomik sıkıntıların temel nedeninin stok fazlasının eritilememesi ve finansal planlama hataları olduğu belirtildi. Bu durumun, şirketin nakit akışını olumsuz etkileyerek borçlarını ödeyemez hale gelmesine yol açtığı ifade edildi.
NİHAİ KARAR 2026 YILINDA VERİLECEK
Şirketin önünde kritik bir süreç bulunuyor. Haber Global’in aktardığına göre, şirket bu süre içinde mali yükümlülüklerini yerine getirip toparlanma sağlayamazsa, 2026 yılının Mart ayında iflas kararı gündeme gelebilir. Öte yandan, iyileşme sağlanması halinde mahkeme kararı ile konkordato kaldırılabilecek.