Türkiye'nin Ünlü İçecek Markası İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Efsane Çöküyor

STOK FAZLASI VE STRATEJİK HATALAR KRİZE NEDEN OLDU

Aroma’dan yapılan açıklamada, yaşanan ekonomik sıkıntıların temel nedeninin stok fazlasının eritilememesi ve finansal planlama hataları olduğu belirtildi. Bu durumun, şirketin nakit akışını olumsuz etkileyerek borçlarını ödeyemez hale gelmesine yol açtığı ifade edildi.

NİHAİ KARAR 2026 YILINDA VERİLECEK

Şirketin önünde kritik bir süreç bulunuyor. Haber Global’in aktardığına göre, şirket bu süre içinde mali yükümlülüklerini yerine getirip toparlanma sağlayamazsa, 2026 yılının Mart ayında iflas kararı gündeme gelebilir. Öte yandan, iyileşme sağlanması halinde mahkeme kararı ile konkordato kaldırılabilecek.