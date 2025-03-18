Türkiye'nin Ünlü Giyim Devi İflasın Pençesinde: Kadınların Vazgeçilmez Markasıydı

MAHKEME 1 YILLIK KESİN MÜHLET VERDİ

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçtiğimiz aralık ayında şirket için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Konkordato komiser heyetinin yaptığı değerlendirmelerin ardından MyGlobe hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı çıktı. Ancak şirketin sahibi Mehmet Yılmaz’ın bireysel konkordato başvurusu mahkeme tarafından kabul edilmedi ve kendisi için verilen 3 aylık geçici mühlet süresi de uzatılmadı.