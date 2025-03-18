Türkiye'nin Ünlü Giyim Devi İflasın Pençesinde: Kadınların Vazgeçilmez Markasıydı
Türkiye'nin ünlü hazır giyim markalarından Batik’i bünyesinde barındıran MyGlobe şirketi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde tekstil sektöründe ardı ardına gelen konkordato ve iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi. Son olarak Türkiye'nin köklü hazır giyim markalarından Batik’i bünyesinde barındıran MyGlobe şirketi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. 2020 yılında Mehmet Yılmaz tarafından satın alınan şirket, artan borç yükü karşısında finansal çıkmazdan kurtulamadı.
ŞİRKETİN BORCU 125 MİLYON TL'Yİ GEÇTİ
Bir dönem Tiffany&Tomato markasının sahibi olan Ziyal Ailesi’nden ekonomik zorluklar sebebiyle MyGlobe’a devredilen Batik, yeni yönetimiyle de mali dengesini sağlayamadı. Hemen hemen her AVM’de mağazaları bulunan giyim markası, artan borçları nedeniyle konkordato sürecine girdi. Şirketin borcunun 125 milyon TL’yi geçtiği belirtilirken, mahkemenin aldığı kararla alacaklılar kurulunun oluşturulacağı öğrenildi.
MAHKEME 1 YILLIK KESİN MÜHLET VERDİ
Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçtiğimiz aralık ayında şirket için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Konkordato komiser heyetinin yaptığı değerlendirmelerin ardından MyGlobe hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı çıktı. Ancak şirketin sahibi Mehmet Yılmaz’ın bireysel konkordato başvurusu mahkeme tarafından kabul edilmedi ve kendisi için verilen 3 aylık geçici mühlet süresi de uzatılmadı.