Türkiye'nin Ünlü Giyim Devi İflas Etti: Kimse Beklemiyordu

2023 yılının Mayıs ayında iflastan korunmak amacıyla konkordato talebinde bulunan Sunrise Design, geçici mühlet kararıyla bir nebze de olsa rahatlamıştı ancak mahkeme tarafından 24 Mayıs 2024'te verilen geçici mühlet kararının ardından yapılan incelemelerde, şirketin mali durumunun düzelmeyeceği ve borçlarını ödeyemeyeceği belirlendi. Şirketin İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde sürdürülen dava süreci sonunda iflas kararı çıktı.