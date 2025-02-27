Türkiye'nin Ünlü Giyim Devi İflas Etti: Kimse Beklemiyordu
2019 yılında İstanbul'da kurulan ve adını kısa sürede duyuran Türkiye'nin ünlü giyim devi Sunrise Design iflas etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle birçok şirket ekonomik sıkıntılar nedeniyle tek tek iflas ediyor. Son olarak Sunrise Design, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle krizden nasibini aldı. 2019 yılında İstanbul'da kurulan ünlü giyim devi yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas etti.
2023 yılının Mayıs ayında iflastan korunmak amacıyla konkordato talebinde bulunan Sunrise Design, geçici mühlet kararıyla bir nebze de olsa rahatlamıştı ancak mahkeme tarafından 24 Mayıs 2024'te verilen geçici mühlet kararının ardından yapılan incelemelerde, şirketin mali durumunun düzelmeyeceği ve borçlarını ödeyemeyeceği belirlendi. Şirketin İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde sürdürülen dava süreci sonunda iflas kararı çıktı.