Türkiye'nin Ünlü Gıda Devi Geri Döndü! İflas Etmişti Yeniden Yükselişe Geçti
1984 yılında Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kurulan ve Türkiye’nin ilk beyaz peynir fabrikası olarak bilinen Yörsan, 2020 yılında iflas etmiş ve yüzlerce çalışanı işsiz kalmıştı. Ancak 2022 yılında Matlı Şirketler Grubu’nun 1,5 milyar liralık yatırımıyla yeniden faaliyete geçen Yörsan, bugün hem yurtiçinde hem yurtdışında büyük bir başarı hikayesi yazıyor.
Kaynak: AA
Matlı Şirketler Grubu'nun bünyesine katılmasının ardından hızla toparlanan Yörsan, bugün 550 kişilik bir ekiple günlük 320 ton süt işliyor. Fabrika, Türkiye’nin dört bir yanına süt ürünleri gönderirken Azerbaycan, KKTC, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Türkmenistan’a da ihracat gerçekleştiriyor. 2024 yılını 800 bin dolar ihracatla kapatmayı hedefleyen şirket, 2025’te ise bu rakamı 4 milyon dolara çıkarmayı planlıyor.
YENİ İSTİHDAM VE BÖLGESEL KALKINMA
Matlı Şirketler Grubu, gelecek yıl istihdamı 1000 kişiye çıkarmayı hedefliyor. Bu süreçte iflas döneminde hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalan bölgedeki üreticiler yeniden süt üretimine başladı. Şirketin katkılarıyla Susurluk ve çevresinde tarım ve hayvancılık yeniden canlandı.
Matlı Şirketler Grubu ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Yörsan’ı “60 yıl öncesine dayanan bir Anadolu hikayesi” olarak tanımladı. Şirketin iflas sürecine dikkat çeken Matlı, “Tarım ve hayvancılık kökenimizle bu markayı ayağa kaldırmak bize nasip oldu. Yörsan’ı bünyemize katarak Susurluk ve bölge ekonomisini yeniden canlandırdık” dedi.
İLKLERİN MARKASI YÖRSAN
Özer Matlı, Yörsan’ın Türkiye’de ev tipi yoğurt, Mihaliç peyniri ve Susurluk ayranı gibi ürünlerde öncü bir marka olduğunu vurguladı. Şirketin kısa sürede 1,5 milyar liralık yatırımla yeniden yapılanarak hem üreticinin hem de çalışanlarının yüzünü güldürdüğünü belirtti. Ayrıca Yörsan’ın ihracat kapasitesinin artırıldığını ve yakında ABD pazarına da gireceğini duyurdu.
SOSYAL SORUMLULUK VE EĞİTİM PROJELERİ
Matlı, şirketin yalnızca ekonomik bir başarı değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de örnek bir yapı sergilediğini ifade etti. Kadın çiftçileri desteklemek ve hayvancılık alanında verimliliği artırmak için eğitimler düzenlediklerini belirten Matlı, "Kendi damızlık merkezlerimizle üreticilere destek oluyor, maliyetleri azaltarak kazançlarını artırıyoruz. Gıda sektöründe milli ve yerli bir anlayışı savunuyoruz" dedi.
GELECEK HEDEFLERİ
Yörsan’ın hikayesinin sadece Susurluk ile sınırlı kalmayacağını ifade eden Matlı, "2025-2026 yıllarında Anadolu’nun farklı şehirlerinde de yatırımlarımızı genişleteceğiz. Yörsan, Susurluk’un değil, tüm Türkiye’nin markasıdır” diyerek şirketin gelecekteki vizyonunu aktardı.