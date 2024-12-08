Türkiye'nin Ünlü Gıda Devi Geri Döndü! İflas Etmişti Yeniden Yükselişe Geçti

YENİ İSTİHDAM VE BÖLGESEL KALKINMA

Matlı Şirketler Grubu, gelecek yıl istihdamı 1000 kişiye çıkarmayı hedefliyor. Bu süreçte iflas döneminde hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalan bölgedeki üreticiler yeniden süt üretimine başladı. Şirketin katkılarıyla Susurluk ve çevresinde tarım ve hayvancılık yeniden canlandı.

Matlı Şirketler Grubu ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Yörsan’ı “60 yıl öncesine dayanan bir Anadolu hikayesi” olarak tanımladı. Şirketin iflas sürecine dikkat çeken Matlı, “Tarım ve hayvancılık kökenimizle bu markayı ayağa kaldırmak bize nasip oldu. Yörsan’ı bünyemize katarak Susurluk ve bölge ekonomisini yeniden canlandırdık” dedi.

İLKLERİN MARKASI YÖRSAN

Özer Matlı, Yörsan’ın Türkiye’de ev tipi yoğurt, Mihaliç peyniri ve Susurluk ayranı gibi ürünlerde öncü bir marka olduğunu vurguladı. Şirketin kısa sürede 1,5 milyar liralık yatırımla yeniden yapılanarak hem üreticinin hem de çalışanlarının yüzünü güldürdüğünü belirtti. Ayrıca Yörsan’ın ihracat kapasitesinin artırıldığını ve yakında ABD pazarına da gireceğini duyurdu.