Türkiye'nin Ünlü Et Devinden İflas Şoku: 1 Yıl Kesin Mühlet Verildi

ÇİLOĞLU DA DAHİL OLDU

İhracat alanında da faaliyet gösteren ve Türkiye’nin tanınan gıda şirketlerinden biri olan Çiloğlu Gıda, mali sıkıntıların ardından konkordato ilan eden bir diğer firma oldu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve ortaklarının talebini değerlendirerek 1 yıl süreyle iflas koruması verilmesine hükmetti.