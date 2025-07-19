Türkiye'nin Ünlü Et Devinden İflas Şoku: 1 Yıl Kesin Mühlet Verildi
Türkiye’nin tanınmış et ve gıda firmalarından Seret Et ve Gıda ile şirket ortağı Servet Bekar, finansal sıkıntılarını aşmak amacıyla konkordato başvurusunda bulundu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete 1 yıl süreyle kesin mühlet verilmesine karar verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bu karar, şirketin borçlarına yönelik icra takiplerinden geçici olarak korunmasını sağlayacak. Aynı zamanda firma faaliyetlerini yasal güvenceler altında sürdürebilecek. Mahkeme ayrıca konkordato sürecini denetleyen komiser heyetinin görevine devam etmesine hükmetti.
SEKTÖRDE İFLAS SİNYALLERİ ARTIYOR
Seret Et’in başvurusu, et ve gıda sektöründe yaşanan finansal dalgalanmanın son halkası oldu. Son dönemlerde art arda gelen konkordato başvuruları, sektörde kriz endişelerini artırmış durumda.
YUSUF ET DE GEÇİCİ KONKORDATO TALEBİNDE BULUNDU
Kısa süre önce, Bursa ve Marmara bölgesinde faaliyet gösteren Doğadan Gelen Yusuf Et Ürünleri için de konkordato süreci başlatılmıştı. Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve ortağı Ramazan Tosun hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı vermişti.
ÇİLOĞLU DA DAHİL OLDU
İhracat alanında da faaliyet gösteren ve Türkiye’nin tanınan gıda şirketlerinden biri olan Çiloğlu Gıda, mali sıkıntıların ardından konkordato ilan eden bir diğer firma oldu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve ortaklarının talebini değerlendirerek 1 yıl süreyle iflas koruması verilmesine hükmetti.
GÜLHANLAR GIDA DA KERVANA KATILDI
Geçtiğimiz hafta ise, Antalya'nın Alanya ilçesinde otellere ve restoranlara ürün tedarik eden Gülhanlar Güven Gıda, ekonomik zorluklar gerekçesiyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirkete üç ay süreyle geçici mühlet tanıdı.
KONKORDATO NEDİR?
Konkordato, borçlu şirketlerin, alacaklılarıyla anlaşarak borçlarını yeniden yapılandırma sürecini ifade eder. Bu süreçte mahkeme gözetiminde bir mühlet verilir ve firma bu süre zarfında icra işlemlerinden korunur. Giderek artan konkordato talepleri, ekonomik koşulların reel sektör üzerindeki baskısını da gözler önüne seriyor.