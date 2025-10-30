Türkiye'nin Ünlü Burger Markası İflasın Eşiğinde! Çok Sayıda Şubesi Vardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin yerli burger markalarından biri olan Yesen Burger, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Sözcü’den Murat Beyaz’ın haberine göre, ‘Enburger’ markasıyla faaliyet gösteren şirketin, artan maliyetler ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısında finansal dengesini koruyamadığı öğrenildi.

Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından açıklanan kararda, Enburger Gıda Üretim Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne 3 aylık geçici mühlet verildi. Mahkeme, süreci yönetmek üzere 3 konkordato komiserinin atanmasına karar verdi.

Ayrıca, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince, alacaklılara 7 günlük itiraz süresi tanındı. Bu süre içinde alacaklılar, konkordato talebine karşı delillerini mahkemeye sunabilecek.

2000’LERİN GÜÇLÜ MARKASI ŞİMDİ ZORDA

2000’li yılların başında kurulan Yesen Burger, “Bİ YESEN anlarsın” sloganıyla uzun yıllar boyunca Türkiye’nin yerli burger markaları arasında öne çıkmıştı. Marmara Bölgesi’nde 18 şubesi bulunan şirket, yaklaşık 250 çalışanıyla faaliyet gösteriyordu.

ARTAN MALİYETLER ŞİRKETİ ZORA SOKTU

Son yıllarda büyüme hedefiyle yeni şubeler açan marka, yüksek kira giderleri, artan personel maliyetleri ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle ciddi finansal sıkıntılar yaşadı.

Yesen Burger’in konkordato süreci tamamlanana kadar faaliyetlerine devam edeceği, mahkeme sürecinin ardından şirketin yeniden yapılanma planı sunmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: Sözcü