Türkiye'nin Ünlü Burger Markası İflasın Eşiğinde! Çok Sayıda Şubesi Vardı

Maliyet artışları ve yüksek kira giderleri nedeniyle zor günler geçiren Yesen Burger, konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, marka için 3 aylık geçici mühlet kararı verirken alacaklılara 7 günlük itiraz hakkı tanıdı.

Son Güncelleme:
Türkiye'nin Ünlü Burger Markası İflasın Eşiğinde! Çok Sayıda Şubesi Vardı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin yerli burger markalarından biri olan Yesen Burger, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Sözcü’den Murat Beyaz’ın haberine göre, ‘Enburger’ markasıyla faaliyet gösteren şirketin, artan maliyetler ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısında finansal dengesini koruyamadığı öğrenildi.

Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından açıklanan kararda, Enburger Gıda Üretim Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne 3 aylık geçici mühlet verildi. Mahkeme, süreci yönetmek üzere 3 konkordato komiserinin atanmasına karar verdi.

Ayrıca, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince, alacaklılara 7 günlük itiraz süresi tanındı. Bu süre içinde alacaklılar, konkordato talebine karşı delillerini mahkemeye sunabilecek.

2000’LERİN GÜÇLÜ MARKASI ŞİMDİ ZORDA

Türkiye'nin Ünlü Burger Markası İflasın Eşiğinde! Çok Sayıda Şubesi Vardı - Resim : 1

2000’li yılların başında kurulan Yesen Burger, “Bİ YESEN anlarsın” sloganıyla uzun yıllar boyunca Türkiye’nin yerli burger markaları arasında öne çıkmıştı. Marmara Bölgesi’nde 18 şubesi bulunan şirket, yaklaşık 250 çalışanıyla faaliyet gösteriyordu.

ARTAN MALİYETLER ŞİRKETİ ZORA SOKTU

Son yıllarda büyüme hedefiyle yeni şubeler açan marka, yüksek kira giderleri, artan personel maliyetleri ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle ciddi finansal sıkıntılar yaşadı.

Yesen Burger’in konkordato süreci tamamlanana kadar faaliyetlerine devam edeceği, mahkeme sürecinin ardından şirketin yeniden yapılanma planı sunmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: Sözcü

Etiketler
Konkordato
Son Güncelleme:
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Ekim Ayı Doğum Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı Bakan Duyurdu, O Ödemeler Hesaplarda
Ehliyet İçin Yarın Son Gün! 15 TL Yerine 7 Bin 438 TL Ödenecek Ehliyet İçin Yarın Son Gün! 15 TL Yerine 7 Bin 438 TL Ödenecek
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Pastırma Sıcakları Kapıda! Yazdan Kalma Günler Geri Dönüyor Pastırma Sıcakları Kapıda! Yazdan Kalma Günler Geri Dönüyor
Bahis Skandalında Flaş Gelişme! Hakem Zorbay Küçük İlk Kez Konuştu! Şikayetçi Oldu Bahis Skandalında Flaş Gelişme
Gebze'den Acı Haber! Anne ve Babanın Cansız Bedenleri Enkazdan Çıkarıldı Anne ve Babanın Cansız Bedenleri Enkazdan Çıkarıldı
Deniz Kıyısında Gizemli Ölüm! Yürüyüşe Çıkanlar Fark Etti Deniz Kıyısında Gizemli Ölüm! Yürüyüşe Çıkanlar Fark Etti
Tatil Faciaya Döndü! Lüks Yolcu Gemisi Yaşlı Kadını Adada Unuttu Tatil Faciaya Döndü! Lüks Yolcu Gemisi Yaşlı Kadını Adada Unuttu