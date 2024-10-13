Türkiye’nin Ünlü Bankasından Şaşırtan Adım! Tamamen Değiştirdi

1987 yılında Hüsnü Özyeğin tarafından kurulan QNB Finansbank, ticaret unvanını "QNB Bank Anonim Şirketi" olarak değiştirdiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. 2016'dan bu yana Katarlı QNB Group'un çatısı altında faaliyet gösteren banka, bu stratejik adımla birlikte hem yerel hem de küresel hedeflerine odaklanmayı amaçlıyor.

KAP’a yapılan açıklamada, 1 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda alınan bu kararın, bankanın sektördeki konumunu güçlendireceği ve yeni bir dönemi başlatacağı vurgulandı. İsim değişikliği ile ilgili olarak müşterilere bilgilendirici mesajlar da gönderildi.