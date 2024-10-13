Türkiye’nin Ünlü Bankasından Şaşırtan Adım! Tamamen Değiştirdi
Türkiye'nin dev bankası isim değişikliğine gitti. Ünlü banka müşterilerine tek tek mesaj gönderdi.
Kaynak: Haber Merkezi
1987 yılında Hüsnü Özyeğin tarafından kurulan QNB Finansbank, ticaret unvanını "QNB Bank Anonim Şirketi" olarak değiştirdiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. 2016'dan bu yana Katarlı QNB Group'un çatısı altında faaliyet gösteren banka, bu stratejik adımla birlikte hem yerel hem de küresel hedeflerine odaklanmayı amaçlıyor.
KAP’a yapılan açıklamada, 1 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda alınan bu kararın, bankanın sektördeki konumunu güçlendireceği ve yeni bir dönemi başlatacağı vurgulandı. İsim değişikliği ile ilgili olarak müşterilere bilgilendirici mesajlar da gönderildi.
FİNANSBANK NE ZAMAN KURULDU?
QNB Finansbank, kurulduğu günden bu yana Türkiye’de ve uluslararası alanda kayda değer bir büyüme gösterdi. 2006 yılında Yunanistan’ın National Bank of Greece tarafından satın alınan banka, 2016 yılında Katarlı QNB Group'un bünyesine geçti. Bu dönemde bireysel bankacılık alanında öncü bir rol üstlenerek uluslararası başarılar elde etti.
30 Haziran 2024 itibarıyla 436 şubesi ve 12.034 çalışanıyla Türkiye'de bireysel bankacılık alanında lider konumda olan QNB Bank, küresel QNB Group’un bir parçası olarak faaliyetlerini sürdürüyor. İsim değişikliği, bankanın sektördeki yenilikçi yaklaşımını ve geleceğe yönelik hedeflerini pekiştirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.