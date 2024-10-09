Türkiye'nin Ünlü Bankası İsmini Değiştiriyor: Müşteriler Şokta
Türkiye'nin 35 yıllık köklü dev bankası, ismini değiştiriyor. Yeni ismini duyan banka müşterileri şaşırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
QNB Finansbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, genel kurul toplantısında unvan değişikliği konusunun gündeme alınacağını duyurdu. Banka, ekim ayında gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda ticari ismini "QNB Bank" olarak değiştirmeyi oylayacak.
Finansbank’ın kökleri 1987 yılına, Hüsnü Özyeğin önderliğinde 100 ortakla kurulduğu döneme uzanıyor. 1990 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda halka arz olarak, özel sektör bankaları arasında halka açılan ilk banka olma unvanını elde etti. 1990'ların sonlarına doğru uluslararası pazarlara da adım atan Finansbank, Türkiye'nin 1994 yılı ekonomik krizinin ardından bireysel bankacılığa yönelerek birçok yenilikçi ürün geliştirdi.
2006 yılında, Yunanistan’ın en büyük bankası National Bank of Greece, Finansbank’ı 2,8 milyar dolar karşılığında satın aldı; ancak bu satın alma sonrasında banka ismini değiştirmeden faaliyetlerine devam etti. Dijital bankacılıkta da öncülük eden banka, 2012’de Türkiye’nin ilk şubesiz dijital bankası Enpara.com’u kurdu.
2016 yılında ise Katar’ın en büyük bankası olan Qatar National Bank (QNB Group), Finansbank’ı 2,7 milyar euroya satın alarak bankanın ismini "QNB Finansbank" olarak değiştirdi.
QNB Finansbank, Türkiye genelinde 436 şube ve 12.034 çalışanıyla hizmet vermeye devam ediyor. Unvan değişikliğiyle birlikte, bankanın yeni döneme nasıl bir yön vereceği merakla bekleniyor.