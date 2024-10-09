Türkiye'nin Ünlü Bankası İsmini Değiştiriyor: Müşteriler Şokta

2016 yılında ise Katar’ın en büyük bankası olan Qatar National Bank (QNB Group), Finansbank’ı 2,7 milyar euroya satın alarak bankanın ismini "QNB Finansbank" olarak değiştirdi.

QNB Finansbank, Türkiye genelinde 436 şube ve 12.034 çalışanıyla hizmet vermeye devam ediyor. Unvan değişikliğiyle birlikte, bankanın yeni döneme nasıl bir yön vereceği merakla bekleniyor.