Türkiye'nin Tarım Devi İflas Bayrağını Çekmişti! Gerçek Bambaşka Çıktı

Halk TV'de yer alan habere göre, Bu yılın başında mali sıkıntılar yaşayan gübre ve tarımsal ilaç üreticisi Platin Grubu, konkordato talebinde bulundu. Ancak, mahkemeden olumsuz sonuç aldı. Şirketin sahibi İzzet, Murat ve Avram Zavaro'ya ait olan Platin Kimya AŞ, Laris Tarım Ürünleri ve Kaya Beşeri İlaç AŞ'nin konkordato başvurusu reddedildi ve hacizlere karşı koruma tedbiri de kaldırıldı.

BOMBA ÜRETİLDİĞİ YÖNÜNDE İHBARDA BULUNDU

Fabrikanın 4 aydan fazla süredir kapalı kalmasının ardında ise ilginç bir olay yatıyor. Konkordato sürecinde işten çıkarılan bir çalışan, fabrikada bomba üretildiğini iddia ederek CİMER'e ihbarda bulundu. Bu ihbar, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nı harekete geçirdi. Jandarma ekipleri, fabrikanın incelenmesi sonucunda ihbarın doğru olmadığını belirledi.