Türkiye'nin Tarım Devi İflas Bayrağını Çekmişti! Gerçek Bambaşka Çıktı
İşten çıkarılan bir çalışanın yaptığı ihbar, 3 milyar TL ciroya sahip olan gübre üreticisi firmayı zor durumda bırakmıştı. İhbar üzerine hareket geçen il jandarma alay komutanı fabrikaya giderek inceleme yaptığı incelemeler sonucunda ihbarın gerçek dışı olduğu tespit edildi. Bu süreçte devreye giren Tarım ve Orman Bakanlığı Fabrikada çeşitli eksiklikler bulunduğu için kapatma kararı alındı. Şu an 4 aydır kapalı olan fabrika, çökme noktasına geldi. İşte ayrıntılar…
Kaynak: Halk Tv
Halk TV'de yer alan habere göre, Bu yılın başında mali sıkıntılar yaşayan gübre ve tarımsal ilaç üreticisi Platin Grubu, konkordato talebinde bulundu. Ancak, mahkemeden olumsuz sonuç aldı. Şirketin sahibi İzzet, Murat ve Avram Zavaro'ya ait olan Platin Kimya AŞ, Laris Tarım Ürünleri ve Kaya Beşeri İlaç AŞ'nin konkordato başvurusu reddedildi ve hacizlere karşı koruma tedbiri de kaldırıldı.
BOMBA ÜRETİLDİĞİ YÖNÜNDE İHBARDA BULUNDU
Fabrikanın 4 aydan fazla süredir kapalı kalmasının ardında ise ilginç bir olay yatıyor. Konkordato sürecinde işten çıkarılan bir çalışan, fabrikada bomba üretildiğini iddia ederek CİMER'e ihbarda bulundu. Bu ihbar, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nı harekete geçirdi. Jandarma ekipleri, fabrikanın incelenmesi sonucunda ihbarın doğru olmadığını belirledi.
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
Bu durum Tarım ve Orman Bakanlığı'na da bildirildi. Bakanlık ekipleri, fabrikada 5-6 gün süren bir inceleme gerçekleştirdi ve bu durum Platin Grubu için zor bir sürecin başlangıcını işaret etti.
FABRİKA KAPATILDI
Platin Kimya AŞ Genel Müdürü Mehmet Fevzi Tekgül, yaptığı açıklamada ihbarın asılsız çıktığını ancak bakanlıktan gelen ekiplerin fabrikada eksiklikler gördüğünü ve bunun üzerine bu eksiklikler tamamlanana kadar fabrikayı kapattığını aktardı. Tekgül, bu yüzden konkordato başvurusunun reddedildiğini açıkladı. Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Tekgül, şirket olarak yeni bir konkordato başvurusu yapmayı düşündüklerini belirtti.