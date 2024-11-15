Türkiye'nin Sevilen Ünlü Dondurma Markası Market Raflarından Sessizce Çekildi

PANDA’NIN PİYASADAN ÇEKİLME SEBEBİ NE?

Dondurma pazarındaki uluslararası markaların agresif politikaları, yerli ve yabancı şirketlerin marketlerle yaptıkları özel anlaşmalarda etkisini gösterdi. Firmalar, marketlere kendi markalarını satmaları karşılığında ücretsiz dondurma dolapları, şemsiyeler, sandalyeler ve yüksek kar payı tekliflerinde bulundu. Marketlerin bu cazip teklifleri kabul etmesi, Panda’nın marketlerden tedricen çekilmesine yol açtı.

Dağıtım operasyonlarını öncelikle Marmara Bölgesi ile sınırlayan Panda, ülkedeki genel dağıtımını durdurdu. Her ne kadar pek çok kişi firmanın tamamen kapandığını düşünse de, Panda çok daha düşük bir kapasiteyle üretimine devam ediyor.