Türkiye'nin Sevilen Ünlü Dondurma Markası Market Raflarından Sessizce Çekildi
Türkiye'nin ilk paketlenmiş dondurma üreticisi olan ve 1984'te kurulan Panda, dondurma sektöründe uzun yıllar süren liderliğinin ardından sessiz sedasız market raflarından çekildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin ilk entegre dondurma fabrikasını kuran Panda, 2010'lu yıllara kadar günlük 1 ton üretim kapasitesiyle pazarda önemli bir yer edindi ve Arnavutluk, Bosna, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Irak gibi uluslararası piyasalarda da kayda değer satış rakamlarına ulaştı.
KAPASİTESİ YARIYA İNDİ
Ancak, uluslararası dondurma devlerinin Türkiye pazarına girişi ve yerli firmaların rekabeti, Panda, 2010'lu yıllardan itibaren pazar payında belirgin bir düşüş yaşadı. Pazar payı önce %10'un altına, daha sonra %5'in altına gerileyen Panda, bu duruma karşı üretim kapasitesini yarıya indirdi. Ancak bu çabalar, firmanın kaybettiği pazar payını geri kazanmasına yetmedi.
PANDA’NIN PİYASADAN ÇEKİLME SEBEBİ NE?
Dondurma pazarındaki uluslararası markaların agresif politikaları, yerli ve yabancı şirketlerin marketlerle yaptıkları özel anlaşmalarda etkisini gösterdi. Firmalar, marketlere kendi markalarını satmaları karşılığında ücretsiz dondurma dolapları, şemsiyeler, sandalyeler ve yüksek kar payı tekliflerinde bulundu. Marketlerin bu cazip teklifleri kabul etmesi, Panda’nın marketlerden tedricen çekilmesine yol açtı.
Dağıtım operasyonlarını öncelikle Marmara Bölgesi ile sınırlayan Panda, ülkedeki genel dağıtımını durdurdu. Her ne kadar pek çok kişi firmanın tamamen kapandığını düşünse de, Panda çok daha düşük bir kapasiteyle üretimine devam ediyor.