Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu: İşte ilk 10'a giren kuruluşlar

İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 418,4 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu.

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Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu: İşte ilk 10'a giren kuruluşlar - Resim: 1

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması'na göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 418,4 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu olma unvanını korudu.

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Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu: İşte ilk 10'a giren kuruluşlar - Resim: 2

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

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Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu: İşte ilk 10'a giren kuruluşlar - Resim: 3

Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 418,4 milyar lirayla listede ilk sırayı alırken, 2021'de üçüncü sırada olan Star Rafineri 189,2 milyar lirayla ikinciliğe yükseldi.

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Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu: İşte ilk 10'a giren kuruluşlar - Resim: 4

Geçen yıl ikinci sırada bulunan Ford Otomotiv ise 140,1 milyar liralık üretimden satışla 3'üncü oldu.

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