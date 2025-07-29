Türkiye'nin Sadece Dolar ve Euro Geçen Tek İlçesi! Yeni Lakabı Bile 'Yok Artık' Dedirtti

Almanya, İsveç, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa’nın dört bir yanından gelen on binlerce gurbetçi, Kulu’da sokakları hareketlendirirken ekonomiye de farklı bir yön veriyor. İlçedeki pek çok işletme, alışverişlerde TL yerine dolar ve euro kabul ediyor. Hatta bazı dükkanlar fiyat etiketlerini bile döviz cinsinden hazırlıyor.