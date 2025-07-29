Türkiye'nin Sadece Dolar ve Euro Geçen Tek İlçesi! Yeni Lakabı Bile 'Yok Artık' Dedirtti
Yaz aylarında Türkiye’nin bazı bölgeleri tatilcilerle şenlenirken, Konya’nın Kulu ilçesi bambaşka bir dönüşüm yaşıyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin akın ettiği ilçede, Türk Lirası geri planda kalıyor; ekonomi neredeyse tamamen döviz üzerinden işliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya, İsveç, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa’nın dört bir yanından gelen on binlerce gurbetçi, Kulu’da sokakları hareketlendirirken ekonomiye de farklı bir yön veriyor. İlçedeki pek çok işletme, alışverişlerde TL yerine dolar ve euro kabul ediyor. Hatta bazı dükkanlar fiyat etiketlerini bile döviz cinsinden hazırlıyor.
MAĞAZALARDA YABANCI FİYAT ETİKETLERİ BULUNUYOR
Kulu'daki banka şubelerinde döviz bozdurmak isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, döviz işlemlerine özel vezneler bile devreye alınmış durumda. Kur hareketliliği ve dövize olan yoğun ilgi, ilçedeki finansal işlemleri rekor düzeye taşımış durumda.
ARTIK 'KULUFORNİYA' DENİLİYOR
Kulu, halk arasında espriyle karışık “Kuluforniya” olarak anılıyor. Ancak bu benzetme, Avrupa’dan gelen yoğun göç ve kültürel etkileşim göz önüne alındığında pek de haksız sayılmaz. Yaz döneminde ilçe, yalnızca kalabalıklaşmakla kalmıyor; aynı zamanda Avrupa ile Anadolu arasında adeta bir ticaret ve kültür köprüsüne dönüşüyor.
ESNAFIN ALTIN SEZONU BAŞLADI
Gurbetçilerin Kulu’ya gelişi sadece hasret gidermekle sınırlı kalmıyor. Restoranlar, marketler, giyim mağazaları ve emlak ofisleri başta olmak üzere neredeyse tüm sektörlerde hareketlilik yaşanıyor. İlçedeki birçok esnaf, yılın en büyük cirosunu bu dönemde yapıyor. Hatta bazı işletmeler, yalnızca yaz aylarında elde ettiği gelirle kış mevsimini ekonomik olarak sorunsuz geçirebiliyor.
ULUSAL MARKALAR BİLE ŞUBE AÇIYOR
Kulu’nun yaz sezonundaki bu yoğunluğu, büyük markaların da dikkatinden kaçmıyor. Ulusal çapta faaliyet gösteren mağaza zincirleri ve kurumsal markalar ilçede şube açarak bu hareketliliğin bir parçası olmayı tercih ediyor.