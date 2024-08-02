Türkiye'nin Otomobil Devi İflas Etti! 29 Yıllık Şirket Konkordato İlan Etti

Mahkeme Kararı

Duruşma Tarihi: 14 Ekim 2024 saat 14.00

eçici Mühlet Kararı:

Davacılar:

07 Uğur Profil Turizm Otomotiv Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Manavgat Ticaret Sicil No: 7008) Uysallar Seracılık Tarım İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Manavgat Ticaret Sicil No: 11597) Hüseyin Uysal (TC Kimlik No: 19441387984) Mustafa Uysal (TC Kimlik No: 19435388102)

Geçici Mühlet Süresi: 16 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 3 ay Alınacak Tedbirler:

Mal Varlıklarının Korunması:Davacıların mahkemenin izni olmadan rehin tesis etmeleri, kefil olmaları, taşınmaz veya işletmelerini devretmeleri gibi işlemler önlenecek. Aksi halde yapılan işlemler hükümsüz olacak. İhtiyati Tedbirler:Davacılar aleyhine her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri durdurulacak. Takipler, mevcut durumlarıyla yerlerinde durdurulacak. Ancak, işletme faaliyetleri için gerekli makine ve araçlar üzerindeki hacizler baki kalacak ve bu eşyalar yediemin olarak davacılara teslim edilecek. Rehinli Alacaklar:İmtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edilmiş alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilecek, ancak rehinli malın satışına ve muhafaza tedbirlerine yönelik işlemler tedbiren önlenecek. Gayrimenkul ve Araçların Korunması:Davacıların gayrimenkullerinin ve araçlarının üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca, teminat mektuplarının nakde çevrilmesi tedbiren önlenecektir (süreli teminat mektupları hariç).

Konkordato Komiserleri:

Merve Çetin YMMM Sabiha Kılıçoğlu İnşaat Mühendisi Orkun Şahin

Bu karar, alacaklıların yedi gün içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum olup olmadığını mahkemeye sunabilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususunu içermektedir. Karar, tebliğ yerine geçmek üzere ilan edilmiştir.