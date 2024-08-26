Türkiye'nin Önde Gelen Süt Firması İflas Etti: Binlerce Çalışan İşsiz Kaldı

Tüm Türkiye genelindeki marketlere ürün tedarik eden firma, borçlarını ödeyemediği için iflas bayrağını çekmek zorunda kaldı. Bu iflas, sadece sektörde değil, ülke genelinde de büyük bir şok etkisi yarattı ve binlerce çalışanı işsiz bıraktı.

Sel Süt'ün iflas süreci, Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 4 Şubat 2022 tarihinde verdiği kararla resmen başlatıldı. Mahkeme, şirketin borçlarını ödeyemez hale geldiğini ve iflasın kaçınılmaz olduğunu belirtti. Konya merkezli bu ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi, uzun yıllardır ülkenin dört bir yanındaki marketlere ürün tedarik ediyor, geniş bir müşteri ağına hizmet veriyordu. Ancak artan maliyetler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik belirsizlikler, şirketin mali yapısını ciddi şekilde zayıflattı.