Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı Ocakta Arttı

TÜİK, Türkiye’nin dış ticaret verilerini açıkladı. Verilere göre 2025 Ocak’ta ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 21 milyar 165 milyon dolar, ithalat yüzde 9,6 artarak 28 milyar 703 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ocakta 1 milyar 336 milyon dolar oldu.

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Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı Ocakta Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini duyurdu.

Dış ticaret açığı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artarak, 7 milyar 538 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise, Ocak 2024'te yüzde 76,4 olurken geçen ay yüzde 73,7'ye düştü.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ocakta yüzde 5 artarak 18 milyar 576 milyon dolardan 19 milyar 508 milyon dolara çıktı. Ocakta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 11,8 artarak, 18 milyar 646 milyon dolardan 20 milyar 845 milyon dolara yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA ARTIŞ

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, ocak ayında 1 milyar 336 milyon dolar olarak belirlendi.

Dış ticaret hacmi yüzde 8,4 artarak 40 milyar 353 milyon dolara ulaştı. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 93,6 olarak gerçekleşti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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