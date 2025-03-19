Türkiye'nin Mobilya Devi İflasın Eşiğinde: Ünlü Marka İçin Tehlike Çanları Çalıyor

38 yıldır faaliyet gösteren Türkiye'nin ünlü mobilya devi Gökkaya Mobilya, mali zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye'nin Mobilya Devi İflasın Eşiğinde: Ünlü Marka İçin Tehlike Çanları Çalıyor - Resim: 1

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya sektörünün köklü firmalarından biri olan Gökkaya Mobilya, finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirketin sahibi Hacı Mehmet Gökkaya'ya ait Polox Furniture ve HMG Furniture adlı diğer şirketler de başvuru kapsamına dahil edildi.

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Türkiye'nin Mobilya Devi İflasın Eşiğinde: Ünlü Marka İçin Tehlike Çanları Çalıyor - Resim: 2

3 AYLIK SÜRE VERİLDİ

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Sektörde 38 yıldır faaliyet gösteren Gökkaya Mobilya ve bağlı firmalar için 3 ay geçici mühlet kararı verdi. Ayrıca, şirketin mevcut mal varlıklarının üçüncü şahıslara devrinin yasaklandığı bildirildi. Mahkeme tarafından, konkordato sürecinin takibi ve şirketin mali yapısının incelenmesi için bir komiser heyeti görevlendirildi.

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Türkiye'nin Mobilya Devi İflasın Eşiğinde: Ünlü Marka İçin Tehlike Çanları Çalıyor - Resim: 3

Bu heyette, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Nesrin Beşe, SMMM Gülşah Kavak ve Finans Uzmanı Efsal Uzun yer alıyor. Uzman ekip, şirketin mali tablolarını detaylı bir şekilde inceleyerek sürecin nasıl ilerleyeceğine dair değerlendirmelerde bulunacak. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, geçici mühlet süresinin dolması ya da beklenmedik gelişmeler yaşanması durumunda ek kararların alınabileceği vurgulandı.

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