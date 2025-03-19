Türkiye'nin Mobilya Devi İflasın Eşiğinde: Ünlü Marka İçin Tehlike Çanları Çalıyor

Bu heyette, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Nesrin Beşe, SMMM Gülşah Kavak ve Finans Uzmanı Efsal Uzun yer alıyor. Uzman ekip, şirketin mali tablolarını detaylı bir şekilde inceleyerek sürecin nasıl ilerleyeceğine dair değerlendirmelerde bulunacak. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, geçici mühlet süresinin dolması ya da beklenmedik gelişmeler yaşanması durumunda ek kararların alınabileceği vurgulandı.