Türkiye'nin Lojistik Devi Rekor Paraya Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim
Danimarkalı nakliye devi DFDS, Ekol Lojistik’in uluslararası taşımacılık birimini satın almak için yaptığı anlaşmayı başarıyla tamamladı. Satın almanın 240 milyon Euro'ya gerçekleştirildiği öğrenildi.
Kaynak: Ekonomim.com
Ekol Lojistik'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, anlaşma sürecinin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu’nun desteğiyle yeniden değerlendirildiğini ve bu süreçte önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Ahmet Musul, "Sürecin başlangıcında 1 Kasım 2024’e kadar tamamlanması beklenen devir işlemi, bazı engeller nedeniyle gecikmişti. Ancak, Burak Dağlıoğlu’nun katkılarıyla görüşmeler yeniden şekillendirildi ve sonuca ulaşıldı" şeklinde açıklamalarda bulundu.
DFDS’İN SATIN ALMA SÜRECİ TAMAMLANDI
DFDS, Ekol Lojistik’in uluslararası taşımacılık ve gümrükleme faaliyetlerini devralırken, iki taraf arasında 240 milyon Euro'luk bir anlaşmaya varıldı. Bu satın alma, Türkiye ile Avrupa arasında ticaret yapan müşterilere yönelik entegre taşıma ve lojistik çözümleri sunmayı amaçlıyor.
EKOL LOJİSTİK’İN GELECEĞİ VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI
Ahmet Musul, anlaşmanın Ekol Lojistik'in teknoloji, depo yönetimi ve dağıtım alanlarında sürdürülebilir büyüme hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, bu adımın Türkiye’nin lojistik altyapısına ve ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına dikkat çekti.
Musul, anlaşmanın her iki şirket için de hayırlı olmasını dileyerek, “Ekol olarak, sektöre ve ülkemize katkı sağlayacak yenilikçi projelerimize aynı kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.
GEÇMİŞTEKİ İPTAL VE YENİ ANLAŞMA
Danimarkalı DFDS, daha önce Mayıs 2022'de Ekol’ün uluslararası taşımacılık birimini devralmaya yönelik bir anlaşma yapmıştı. Ancak, 2023’ün Nisan ayında Rekabet Kurulu’nun onayının ardından, DFDS, 9 Nisan’da anlaşmanın 277 milyon dolar karşılığında gerçekleşeceğini açıklamıştı. Ancak belirli sözleşme koşullarının yerine getirilmemesi nedeniyle, anlaşma iptal olmuş ve DFDS, sürecin devam etmesini etik bulmadığını belirterek satıştan vazgeçmişti.