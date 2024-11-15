Türkiye'nin Lojistik Devi Rekor Paraya Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim

EKOL LOJİSTİK’İN GELECEĞİ VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI

Ahmet Musul, anlaşmanın Ekol Lojistik'in teknoloji, depo yönetimi ve dağıtım alanlarında sürdürülebilir büyüme hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, bu adımın Türkiye’nin lojistik altyapısına ve ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Musul, anlaşmanın her iki şirket için de hayırlı olmasını dileyerek, “Ekol olarak, sektöre ve ülkemize katkı sağlayacak yenilikçi projelerimize aynı kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.